Medellín estrena dos semáforos inteligentes con láser: ¿para qué sirven?

El proyecto fue desarrollado por Cosmic, una empresa local conocida principalmente por concebir una aplicación de renta de scooters eléctricos llamada Cosmic GO, que ya opera en Medellín.

Para Gustavo Cabrera Arana, profesor de la Universidad de Antioquia y experto en movilidad y seguridad vial, todos estos avances tecnológicos son válidos y útiles en su aplicación.

Sin embargo, Cabrera cree que esa no va a ser solución de movilidad porque esta debe ser integral.

“Uno puede tener los mejores equipos de monitoreo del tránsito, que puedan leer volumen de vehículos en la vía y tomar decisiones inteligentes, pero lo que está por encima de eso es un tema de inconsciencia ciudadana”, dijo.

Cabrera expresó que no hay sistema inteligente que sea capaz de regular la alta demanda que tienen las vías ante el número de vehículos que rueda y precisó que es necesaria una respuesta social, no de infraestructura, además de una política integral de movilidad, que actualmente no existe en el territorio.

“Todavía el Valle de Aburrá no se ha sentado a juntar todas las piezas del rompecabezas, entonces EPM hace una cosa, el Área Metropolitana como autoridad de movilidad hace otra, los municipios hacen otra, pero eso no está integrado”, acotó el experto.

De acuerdo a John Maya Salazar, vicepresidente ejecutivo de EPM, el piloto del proyecto tendrá una duración de seis meses y luego se evaluará su continuidad.

Según el directivo, desde el año pasado trabajan en la importación de los dispositivos tecnológicos (que son traídos desde Estados Unidos).

A pesar de que Maya Salazar no quiso revelar detalles sobre la inversión en el proyecto o el costo de la tecnología, explicó que en el futuro los dispositivos también medirían condiciones de calidad del aire y temperatura .