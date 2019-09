Comunidad madrugó a sembrar semillas al cerro de Las Tres Cruces

La quema de varias hectáreas en tres incendios que ocurrieron la semana anterior en el Cerro las Tres Cruces motivó a varios de sus más asiduos visitantes a realizar ayer una jornada de recuperación y demostración de afecto por este importante espacio de ciudad.

Hasta las zonas donde se desataron las conflagraciones, dos el martes y una el jueves, llegaron decenas de visitantes y vecinos a realizar varias actividades, en gran parte simbólicas, para motivar que las autoridades emprendan la recuperación de las áreas perdidas.

Juan Camilo Begoya, líder del grupo La calle es mi gimnasio, que convocó a la jornada, explicó que no se trató de una resiembra, porque esta no es posible hasta que no caiga lluvia y se lleve las cenizas que quedaron tras los incendios.

“Fue un acto más de despertar conciencia, para que cada día respetemos más el medio ambiente y los espacios naturales”, explicó.

Los asistentes llevaron agua y abono y los espacieron sobre la tierra calcinada, con la pretensión de refrescar el suelo y empezar a darle vida.

Farsury Gallego, una de las asistentes, expresó que las Tres Cruces ha marcado su vida: “acá conocí amigos, encontré el amor y disfruto la ciudad, por eso vamos a seguir luchando por él”, expresó.

Recordemos que los dos incendios del martes tuvieron una duración de 12 horas: uno desde las 2:00 p.m. hasta las 7:30 p.m. y el otro desde las 7:35 p.m. hasta las 2:50 a.m. del miércoles, este último provocado por tres jóvenes menores de edad que fueron capturados por la Policía. El incendio del jueves duró cerca de cinco horas nocturnas.

Los tres dejaron un mínimo de seis hectáreas calcinadas y con ellas la muerte de muchos animales silvestres. Para esta semana se planea una reunión entre la comunidad y el Área Metropolitana para empezar a estudiar medidas en favor del cerro.