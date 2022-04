A un par de horas de vencerse el plazo para la postulación a las obras finales de Hidroituango, que se cumplirá este viernes 1 de abril a las 4 de la tarde, al menos siete corporaciones de diferentes países ya habían pagado los derechos de participación (pliegos) para entrar a la puja.

Según pudo conocer EL COLOMBIANO, de la veintena de empresas que ya se habían registrado en el aplicativo Te Cuento desde hace varios días, Yellow River Co Ltd., Schrader Camargo Ingenieros Asociados, Ingema S.A., Mincivil S.A., Termotécnica Coindustrial S.A.S., Sinohydro Bureau & Co Ltd Sucursal Colombia y Civilec Ltda ya habían desembolsado los $4 millones requeridos para participar del proceso.

Hasta la mañana de este viernes, otras cuatro empresas que también aparecían en la lista de interesadas ya tenían un cupón pendiente de pago, identificadas como Teixeira Duarte Engenharia e Constructores S.A., Serviminas S.A.S., Coninsa Ramón H S.A. y Concalidad Ingenieros S.A.S.

Rotulado con el número CRW167467, el proceso de contratación para la terminación del Proyecto Ituango ha generado dudas e incertidumbre por varios frentes.