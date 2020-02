¿Sirvió la inversión de Alcaldía en las fuerzas especiales?

erich saumeth

Analista de seguridad y defensa

“El uso de fuerzas militares en las ciudades está bajo análisis, porque no tienen funciones policivas. Su presencia es meramente disuasiva, como pasó en Cali en los desmanes del pasado noviembre. El Bafur es una unidad especializada, habría que ver si en Medellín hay una situación de orden público alterado que amerite su uso. El debate tiene relevancia porque la Policía no tiene suficiente pie de fuerza. Hay que cambiar el paradigma de seguridad, porque lo que se está haciendo no funciona”.