$8.300 millones en antidrones y motos: así usó Antioquia la tasa de seguridad

En la mañana de este lunes, la Gobernación de Antioquia realizó la entrega formal a la Séptima División del Ejército de diferentes equipos comprados con el recaudo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Son cinco equipos antidrones que serán distribuidos así: dos para la Fuerza de Despliegue Rápido, uno para la Cuarta Brigada —que actúa principalmente en Medellín y sus alrededores—, uno para la Brigada 14, con presencia en el Magdalena Medio, y uno para la Brigada 11, que opera en el Bajo Cauca antioqueño.
Los dispositivos son de última generación y permiten detectar, identificar y neutralizar drones de manera efectiva. Obtienen información en tiempo real sobre la ubicación del aparato y su operador, además de datos de altitud y velocidad. El sistema incluye un inhibidor portátil que interrumpe simultáneamente el control, la navegación y la transmisión de video de los drones. Las 75 motocicletas son Honda XRE Sahara modelo 2026, equipadas con elementos de protección y luces para terrenos difíciles.
El gobernador Andrés Julián Rendón defendió la tasa de seguridad como el motor de estas inversiones y ratificó su solidez jurídica: “Queremos ratificar que la tasa está blindada jurídicamente, que sigue en firme y que, a través de ella, seguiremos haciendo este tipo de entregas”. Rendón también advirtió sobre la creciente incorporación de drones en las estructuras delictivas, una tendencia que estos equipos buscan contrarrestar.
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