Intergremial Antioquia y Fenalco le piden a la Gobernación suspender la Tasa de Seguridad y Convivencia

Gremios advirtieron que la medida está afectando al tejido empresarial y al empleo formal en el departamento.

  • El sector empresarial pide revisar alternativas que no afecten el crecimiento económico. FOTO: EL COLOMBIANO
    El sector empresarial pide revisar alternativas que no afecten el crecimiento económico. FOTO: EL COLOMBIANO
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 58 minutos
bookmark

Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia solicitaron a la Gobernación de Antioquia la suspensión del cobro de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, creada mediante la Ordenanza 50 de 2024 y que se viene recaudando desde enero de 2025, con vigencia hasta diciembre de 2027.

A través de un comunicado conjunto, los gremios empresariales señalaron que el sector productivo del departamento enfrenta una carga tributaria cada vez más alta, a la que se suman decisiones recientes como el incremento del salario mínimo y otras medidas económicas adoptadas a nivel nacional, lo que estaría afectando de manera directa los presupuestos de las empresas.

Según Intergremial y Fenalco, la tasa regional “está asfixiando al tejido empresarial”, en especial en un contexto económico complejo, y no solo impacta las finanzas de las compañías, sino que también tendría efectos negativos sobre el empleo formal, la productividad y la competitividad regional. Incluso, advirtieron que, en escenarios extremos, algunas empresas podrían verse obligadas a cerrar.

Los gremios recordaron que desde que se conoció el proyecto de acuerdo que dio origen a la tasa, manifestaron su oposición y alertaron sobre los riesgos que esta implicaría para el sector productivo, posiciones que —aseguran— fueron expuestas tanto en debates ante la Asamblea Departamental como en distintos espacios públicos y mediáticos.

En el comunicado, Intergremial Antioquia y Fenalco instaron a la Gobernación a reconsiderar la medida y a explorar alternativas de financiación para la seguridad que no recaigan adicionalmente sobre las empresas, las cuales, afirman, ya se encuentran debilitadas por el contexto económico actual.

En desarrollo....

Utilidad para la vida