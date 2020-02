Medellín, primera ciudad con taxis de tres colores

Manuel Ariza migró a la movilidad eléctrica luego de manejar por ocho años un taxi de gasolina. Al igual que cuando se pasa a tener un taxi de lujo, el requisito para tener uno verde es chatarrizar el viejo. En su caso, fue uno de los seis taxistas que recibió un auxilio de $18.300.000 que entregó EPM para cambiar el vehículo.

Varias son las miradas que su automóvil se roba en los acopios y, señaló, solo por el color muchas personas prefieren subirse en su carro. Puede parar en la calle o recibir servicios por aplicación. Lo diferente son las cero emisiones que al año ahorran 13 toneladas de CO2. La mínima cuesta $1.200 más que en un amarillo y, cada 78 metros, se cobran $124 adicionales y no $110.

“Este carro no vibra tanto, no tener clutch es un alivio, hace menos calor y eso también le mejora el estado de ánimo a uno. Yo al menos ya no me canso tanto. Y de paso se derrumba el mito que un eléctrico no tiene fuerza, pues el mío tiene 214 caballos, frente a los 64 que tiene uno de ‘bolita’. A ver cuál sube más fácil una loma”, dijo Ariza.

También pasó de gastar $60.000 a diarios en gasolina a $15.000 que es lo que consume en electricidad. Incluso tiene un cargador en su casa que en ocho horas llena la batería, pero él nunca consume toda la carga y, subrayó, en alguna electrolinera de carga rápida de EPM puede “tanquear” en menos de una hora.

La Secretaría de Movilidad anunció que seguirá apuntando para aumentar el número de taxis verdes en la ciudad para bajar las emisiones. Espera que haya al menos 1.500 de estos vehículos en los próximos tres años. “Estamos definiendo con aliados cómo será el alcance”, manifestó.

Por su parte, Agudelo cree que los negros apenas están comenzando su apogeo y, aunque hay algún temor de los conductores por depender de la empresa para recibir servicios y no poder recoger pasajeros en la calle, “con el tiempo se verán más de lujo porque estamos enfocados en un público específico”.