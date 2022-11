Seis días ajustó la toma pacífica de los campesinos del Norte y el Bajo Cauca antioqueño a las instalaciones del Edificio Inteligente para expresar su incertidumbre por el futuro del proyecto Hidroituango y por lo que demandan ser escuchados por EPM. Sin embargo, de fondo también habría un pulso político entre el alcalde de Medellín Daniel Quintero y la senadora por el Pacto Histórico Isabel Cristian Zuleta por el devenir de la hidroeléctrica.

“Esa situación (la contingencia) no ha sido superada y está afectando las comunidades. La decisión de poner en funcionamiento Hidroituango trae graves afectaciones a las comunidades aquí presentes”, dijo la política en un video difundido en sus redes sociales.

El último encontrón de este pulso se dio en la mañana de ayer cuando los labriegos se tomaron la plazoleta de la Alpujarra luego de que las organizaciones comunales asociadas al Movimiento Ríos Vivos (del que Zuleta es la figura más reconocida) denunciaron no ser escuchados ni por EPM ni por la Alcaldía.

Los ánimos con la administración distrital también estuvieron especialmente caldeados luego de que el alcalde Daniel Quintero lanzara acusaciones contra los congregados.

“Estamos consternados por el video donde al parecer hay una persona con un fusil, hay que decir también que estas personas en las que puede haber infiltrados”, dijo el mandatario.

Eimberto Vargas, coordinador de Ríos Vivos, denunció que –luego de esas declaraciones– el integrante de la organización que quedó captado en video ha recibido amenazas contra su vida.

“Muy prioritariamente le estamos pidiendo al alcalde que, así como nos puso en la palestra pública, se retracte de sus afirmaciones de que cargábamos un fusil, cuando en realidad era un machete que lo estaban acomodando en un costal para no cargarlo en la mano”, expresó Vargas, quien dejó claro su malestar por el trato que ha recibido esa organización recientemente, que pasó de ser una de las simpatizantes de Quintero a ser tratada como una adversaria.

Quintero le salió al paso a esas críticas. “Con el ánimo de conciliar posiciones con el movimiento Ríos Vivos de la senadora Zuleta quiero informar sobre este video que no me consta que se trate de un fusil. Ellos me han informado que se trata de un machete y yo les creo”, expresó el mandatario local, al tiempo que pidió a ese movimiento nombrar tres voceros para dialogar.

Por su parte Vargas insistió en que las principales demandas del movimiento siguen siendo que EPM amplíe la información sobre la estabilidad del macizo y sea más claro con los riesgos de la obra.

A esto Zuleta sumó que cese la estigmatización, el señalamiento y la persecución contra los manifestantes. También agregó que si sigue el riesgo se desmantele Hidroituango .