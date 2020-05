Así arrancó el toque de queda “de las madres” en el Valle de Aburrá

Comenzó este sábado a las 7:00 p.m. la primera parte del toque de queda metropolitano para evitar que se aumente el riesgo de contagio del coronavirus durante el Día de Madre.

La restricción irá hasta mañana domingo 10 de mayo a las 5:00 a.m. Nuevamente arrancará el domingo desde las 7:00 p.m. hasta el lunes 11 de mayo a las 3:00 a.m. Asimismo, la ley seca inició este sábado 9 de mayo a las 5:00 p.m. e irá hasta el lunes 11 de mayo a las 5:00 a.m.

Para este sábado el reporte del Ministerio de Salud indicó que se registraron dos casos nuevos de covid-19. Con este nuevo reporte la cifra de casos positivos en el departamento asciende a 466. De ellos 233 son mujeres y 233 son hombres.

El informe indica que, a la fecha, hay 86 casos activos en el departamento y 374 personas recuperadas. De los activos, en Medellín se reportan 58 y los 28 restantes están distribuidos así en los siguientes municipios: Bello (13), Copacabana (7), La Estrella (3), Rionegro (1), Itagüí (2) Envigado (1) y El Carmen de Viboral (1).

Control policial

Un dispositivo de más 5.000 hombres y mujeres de la Policía velarán porque el toque de queda impuesto en el Valle de Aburrá y otros municipios antioqueños se cumpla durante este fin de semana de día de madres, además de otras determinaciones impuestas para limitar la presencia de las personas en las calles.

Las autoridades desplegaron su fuerza en las vías del departamento con 22 puestos de control sanitario para comprobar que aquellos que transitan tengan las respectiva autorización.

“Este es un fin de semana fundamental. Estamos en la ruta de blindar a nuestro departamento para que no lleguen contagios de fuera, pero también para que desde el Valle de Aburrá no salga la enfermedad a otras subregiones”, dijo Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia.

La Alcaldía de Medellín informó que instaló un Puesto de Mando Unificado especial en articulación con las diferentes instituciones y organismos para coordinar las acciones de control y vigilancia durante la vigencia del toque de queda.

La medida aplicará en los 10 municipios del Valle de Aburrá, que por tradición celebran el Día de Madres el segundo domingo de mayo.

El Decreto 540 de 2020 reglamenta ambas medidas en Medellín. Estas son las 15 excepciones incluidas en la norma para este fin de semana:

