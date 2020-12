Toques de queda en Antioquia comienzan este domingo: así serán

Desde este domingo habrá toque de queda en siete subregiones del departamento. Así lo anunció Aníbal Gaviria, Gobernador de Antioquia, quien además aclaró que la restricción no irá, en un comienzo, hasta el 3 de enero, como se había planteado.

Gaviria contó que el toque de queda comenzará a las 00 horas del domingo e irá hasta las 6:00 am. Así se repetirá cada noche hasta el 20 de diciembre. Ese día se hará un análisis para saber qué tan pertinente es ampliar la medida hasta el otro año, como se había contemplado.

Las siete subregiones contempladas son el Magdalena Medio, Norte, Nordeste, Suroeste, Occidente, Bajo Cauca y Oriente. En Urabá, dijo el gobernador, no se aplicará, pues el impacto por el covid ha sido más bajo y la medida no se hace necesaria. “Hablamos con los alcaldes de esa región y llegamos a la conclusión de que las circunstancias no lo ameritan”, precisó el mandatario.

Otro de los cuestionamientos recurrentes era por qué la medida no se había tomado en el Valle de Aburrá. El gobernador dijo que su intención es llegar a un pacto con los alcaldes para llegar a un pacto metropolitano, sin embargo, comentó, todavía no se ha llegado a tal. “Queremos llegar a un acuerdo en conjunto, pero no hemos llegado a él”.

En los municipios de esas subregiones no se podrá estar en vía pública a esas horas, tampoco estarán permitidos los establecimientos comerciales. Las principales excepciones serán las emergencias y las obligaciones laborales. El gobernador fue enfático en que las reuniones familiares no se prohiben, pues eso no puede estar contemplado por el decreto, pero sí hizo un llamado a que no se generen aglomeraciones.

La gobernación de Antioquia emitió un decreto este viernes 11 de diciembre por medio del cual quedaron establecidas en detalle las restricciones.

Ante la pregunta de si los toques de queda respondían a la indisciplina ciudadana de las últimas semanas, Gaviria dijo que habían “atendido al clamor de los alcaldes que pedían medidas restrictivas”. Según el mandatario, lo que se busca es generar un equilibrio entre la salud y la reapertura económica. “Queremos hacer un llamado a la reflexión, esto está en las manos de cada uno de los antioqueños”, expresó.

En el Valle de Aburrá las autoridades no han logrado establecer acuerdos para restricciones de este tipo durante diciembre.

Cabe recordar que en el Valle de Aburrá ya se han tomado medidas de orden municipal. Sabaneta, por ejemplo, decretó toque de queda para menores de edad entre las 11 pm y las 6:00 am de cada día desde el pasado 11 de diciembre y hasta 11 de enero. En ese municipio, como en Medellín y Envigado, ya se había prohibido la circulación de chivas navideñas durante la temporada, lo que generó protestas de parte de los dueños de esos vehículos.