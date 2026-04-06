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Tragedia minera en Antioquia: tres muertos en socavón en Remedios

Al parecer, los jóvenes murieron por inhalación de gases tóxicos al interior de la mina.

  • Los tres mineros fallecidos en un socavón en zona rural de Remedios, Nordeste antioqueño. Imagen tomada de redes sociales.
    Los tres mineros fallecidos en un socavón en zona rural de Remedios, Nordeste antioqueño. Imagen tomada de redes sociales.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La comunidad del pueblo de Remedios, en la subregión Nordeste de Antioquia, está de luto por la partida anticipada de tres jóvenes mineros de ese municipio, quienes fallecieron mientras trabajaban en un socavón de una mina.

El hecho se reportó el pasado Viernes Santo 3 de abril en zona rural de la localidad, más específicamente en el corregimiento de Santa Isabel. Allí, mientras hacían su labor de minería, perdieron la vida Mauricio Buitrago Beltrán, Eliécer José Arcia Jaramillo y Junior Jaramillo Fernández.

Lea más: ¿Problema minero en Antioquia quedó en un callejón sin salida?

De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, una de las hipótesis apunta a que las muertes obedecen a inhalación de gases tóxicos al interior de la mina de oro, sin embargo, será la investigación la que permita esclarecer los hechos y determinar con exactitud qué fue lo que pasó.

La Alcaldía de Remedios, a través de un comunicado oficial, lamentó la pérdida de estos tres jóvenes y se solidarizó con sus familias.

“Desde la Alcaldía Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Albeiro Arenas Molina, expresamos nuestra profunda consternación y solidaridad ante el accidente minero ocurrido recientemente en el corregimiento de Santa Isabel, el cual afecta directamente a miembros de nuestra comunidad trabajadora. Se ha coordinado con la Secretaría de Minas y Medio Ambiente, así como con los cuerpos de rescate, para brindar todo el apoyo técnico y humano necesario en la zona del incidente, priorizando la vida e integridad de los afectados”.

A su vez y ante la cantidad de información que está circulando en redes sociales, la alcaldía invitó a la comunidad a evitar especular y ser muy cauta con la situación.

“Instamos a mantener la prudencia y a informarse a través de los canales oficiales de la alcaldía, evitando la difusión de información no verificada que pueda aumentar el dolor de las familias. Nuestros pensamientos y oraciones están con Santa Isabel en esta semana de reflexión. Seguiremos trabajando sin descanso, porque en Remedios nos cuidamos unidos”, concluyó el comunicado.

Entérese: Tragedia en Segovia: minero murió tras caer 200 metros de un socavón

En julio del año pasado, en este mismo municipio, 18 mineros que quedaron atrapados por un deslizamiento de tierra en la mina El Minón en zona rural. Por fortuna, fueron rescatados con vida tras 12 horas de labores.

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