Luto en el periodismo y la dirigencia deportiva de Antioquia: murió Guillermo León Zapata Montoya

Con gran pesar se conoció la muerte de Guillermo León Zapata Montoya, el dirigente deportivo y comunicador social catalogado por muchos como uno de los maestros del periodismo en Antioquia.
Inquieto siempre por el deporte y la comunicación, hizo parte por más de 25 años de Weimar Lo Dice como su jefe de redacción; además, en la región lo recuerdan por ser el creador de la Maestría de Comunicaciones en el Jaime Isaza Cadavid; también creó la Copa Maltica, Medellín en Patines, hizo parte de la junta directiva de Acord Antioquia y trabajó como jefe de comunicaciones de la Liga de Natación de Antioquia y en la Federación Colombiana de este deporte.
En otra de sus facetas, es recordado por ser el fundador del club Boca Juniors de Bello, del que salieron, entre otros, jugadores como Carlos Cuesta.
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