Luto en el periodismo y la dirigencia deportiva de Antioquia: murió Guillermo León Zapata Montoya

Con gran pesar se conoció la muerte de Guillermo León Zapata Montoya, el dirigente deportivo y comunicador social catalogado por muchos como uno de los maestros del periodismo en Antioquia. Inquieto siempre por el deporte y la comunicación, hizo parte por más de 25 años de Weimar Lo Dice como su jefe de redacción; además, en la región lo recuerdan por ser el creador de la Maestría de Comunicaciones en el Jaime Isaza Cadavid; también creó la Copa Maltica, Medellín en Patines, hizo parte de la junta directiva de Acord Antioquia y trabajó como jefe de comunicaciones de la Liga de Natación de Antioquia y en la Federación Colombiana de este deporte. En otra de sus facetas, es recordado por ser el fundador del club Boca Juniors de Bello, del que salieron, entre otros, jugadores como Carlos Cuesta. Puede leer: La silenciosa despedida de Wbeimar Muñoz

Este fue el grupo con el que trabajó durante más de dos décadas con Weimar Muñoz y otros comunicadores. FOTO CORTESÍA

Los mensajes de despedida tras la muerte de Guillermo León Zapata

Su aporte en Antioquia es reconocido y por ello, entidades como Indeportes lamentaron su partida con mensajes de solidaridad hacia sus familiares y amigos. “Nuestras más sinceras condolencias por la muerte de Guillermo León Zapata, maestro de la educación, la comunicación y el periodismo, su legado y aporte permanecerán en la memoria de quienes tuvimos la oportunidad de compartir su camino y amor por el deporte”.

Desde su club, Boca Juniors de Bello, también enviaron un emotivo y conmovedor mensaje de pesar por su muerte. “Hay personas que no son dueñas de un capítulo de la vida, son el libro completo. Hoy Guillermo León Zapata Montoya, fundador y dueño de este Club ha partido para siempre. Tras una lucha con su salud hoy perdió la guerra luego de librar tantas batallas”.

Resaltaron que “sin duda, es una pérdida no solo para nosotros, sino para la academia donde dejó sus mejores pensamientos, para el deporte Bellanita donde dejó sus mejores aportes y para su familia donde dejó su mejor legado”. Lea además: Otro reconocimiento para Wbeimar Muñoz Ceballos Exaltaron también que “este club es hoy lo que es gracias a su terquedad por querer brindar a jóvenes oportunidades en medio de una sociedad que siempre presenta otros caminos”.

Finalmente, agradecieron “que fue su pensamiento el que permitió que muchos jóvenes hoy sean excelentes seres humanos. Porque fue su voz en el deporte y en estudio lo que permitió que pudieran orientarse”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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