x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Tragedia en Segovia: minero murió tras caer 15 metros de un socavón

El hecho fue confirmado por la Policía de Antioquia, que indicó que la persona habría ingresado al parecer de manera ilegal, a la mina El Silencio con otra persona para extraer material. Aquí los detalles.

  • El minero pretendía ingresar a este socavón para sacar material con otro trabajador cuando ocurrió la tragedia. FOTO: Archivo El Colombiano
    El minero pretendía ingresar a este socavón para sacar material con otro trabajador cuando ocurrió la tragedia. FOTO: Archivo El Colombiano
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 2 horas
bookmark

Una nueva tragedia enluta al departamento. Un minero perdió la vida en las últimas horas tras una emergencia ocurrida al interior de la mina El Silencio, en el municipio de Segovia, en el Nordeste de Antioquia.

De acuerdo con información recolectada por EL COLOMBIANO y suministrada por la Policía de Antioquia, el miércoles 4 de marzo, el minero, al parecer ilegal, habría ingresado a la mina de Aris Mining para sacar material con otra persona.

Le puede interesar: Aumentan desplazados en Segovia, Antioquia, tras masacre con dron en zona rural

Sin embargo, las cosas no salieron bien y el hombre terminó cayendo de una altura de 15 metros.

Tras la emergencia, equipos de rescate ingresaron al área afectada para intentar auxiliar al minero. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos, el cuerpo del hombre fue hallado sin vida en el lugar.

Entérese: Más de 270 personas se desplazaron en Segovia tras masacre de familia con un dron

Por el momento, las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer con exactitud las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Noticia en desarrollo.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida