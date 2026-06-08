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Menos donantes y más lista de espera: alerta por trasplantes de órganos en Antioquia

En 2019 hubo 100 donantes efectivos, pero el año pasado fueron solo 80. Mitos y fallas en la promoción estarían entre las causas posibles.

  • Jeisson Ocampo es uno de los 764 pacientes que están en la lista de espera por donantes de órganos en Antioquia. Vive en Niquía y necesita un riñón. Su mamá autorizó a publicar su rostro. FOTO Cortesía de la familia
    Jeisson Ocampo es uno de los 764 pacientes que están en la lista de espera por donantes de órganos en Antioquia. Vive en Niquía y necesita un riñón. Su mamá autorizó a publicar su rostro. FOTO Cortesía de la familia
hace 2 horas
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En Colombia el número de personas que mueren y cuyos órganos se destinan para mejorarles la vida a enfermos no debería fluctuar debido a que, en teoría, todos somos donantes potenciales. Sin embargo, la realidad es que este guarismo ha bajado ostensiblemente en los últimos seis años y se siente en Antioquia.

Las cifras son elocuentes. En 2025 hubo 80 donantes efectivos en la Regional 2 (el país se divide en seis), donde está Antioquia, junto con Córdoba, Caldas, Chocó y San Andrés y Providencia, y de esa cifra este departamento aportó 76, en tanto que Manizales puso 3 y Montería solo 1.

La comparación con 2019 hace evidente la disminución ya que se trató de un año en el que hubo 100 donantes, pasando por un pico mínimo de 53 en el año 2020...

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