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Noche de Librerías 2026: conozca cuáles son las 16 librerías de Antioquia que estarán abiertas hasta la medianoche este viernes

La Noche de Librerías reúne cada edición a cientos de lectores en locales independientes de Medellín. Este viernes 24 de julio, el evento literario llegará a su tercera edición con novedades en su programación.

  • Ítaca Librería, ubicada en Laureles, hace parte del Tour de LibrerpiasFOTO: Esneyder Gutiérrez.
    Ítaca Librería, ubicada en Laureles, hace parte del Tour de LibrerpiasFOTO: Esneyder Gutiérrez.
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Luego de dos primeras exitosas versiones en 2025, la tercera edición de la Noche de Librerías se realizará este viernes 24 de julio. El evento, organizado por librerías independientes de la ciudad, mantendrá sus puertas abiertas hasta la medianoche e incluirá un tour que recorre los locales participantes.

La jornada está pensada como un espacio para descubrir libros, conocer autores, escuchar música y recorrer los catálogos de cada uno de estos lugares.

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Las dos ediciones anteriores dejaron cifras que respaldan el interés de los lectores paisas por este formato. En la primera Noche de Librerías, celebrada en julio de 2025, el evento registró en promedio 200 asistentes en el horario extendido y las ventas de libros sumaron 30 millones de pesos en total, sin contar lo vendido en los cafés participantes.

En la segunda edición, realizada el pasado 15 de noviembre con nueve librerías en el Centro y Laureles, la programación incluyó conversatorios, stand up comedy, jams de ilustración y lecturas en voz alta.

Para esta ocasión, la Noche de Librerías cuenta con una novedad en su formato: ahora no se realizará únicamente en librerías independientes de Medellín, sino que también habrá participantes de otros municipios de Antioquia.

En total, 16 librerías hacen parte de esta iniciativa. Algunas de ellas tendrán programación desde las 03:00 de la tarde.

Las que están ubicadas en Medellín son Exlibris, en el barrio Carlos E. Restrepo; Librería de la Pascasia, Librería Delfos, Las Letras del Jaguar, Librero en Casa, en el centro; Antimateria Libros, Librería Grámmata, Palinuro, Ítaca, Librería Ojo de Agua, Los Caballitos del Diablo, en Laureles; Librería Musa, en las Américas; y Librería Te Creo, en Belén.

De otros municipios de Antioquia participarán la Librería de Otraparte, en Envigado; la Librería El Remanso de las Letras, en Entrerríos, y Librería Caracol, en Jericó.

En cuanto al Tour de Librerías, que durante toda la noche recorre nueve de las librerías participantes, sus cupos ya están agotados. Sin embargo, en cada uno de estos lugares habrá programación cultural gratuita para todos los asistentes.

Pensando en aquellos que no alcanzaron cupo en el recorrido guiado, los organizadores compartieron en sus cuentas de Instagram un listado de eventos recomendados durante la jornada.

En Caracol, en Jericó, se realizará la presentación del libro La aldea mágica: Jericó a través de sus relatos de misterio, de Jorge Jaime Villa Maya; mientras que en Exlibris, el escritor Juan David Restrepo Ortiz presentará Vueltas raras.

En Antimateria se llevará a cabo la primera sesión del club de lectura en voz alta, en el que se leerá Las estrellas son negras, de Arnoldo Palacios. Y en Grámmata y Palinuro, Pala ofrecerá un concierto de poemas y canciones.

Si quiere conocer la programación completa de la Noche de Librerías, puede buscar en redes sociales a los lugares participantes. También puede comunicarse al WhatsApp 3014863069.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué eventos y actividades habrá durante la Noche de Librerías 2026?
La programación incluye presentaciones de libros, conversaciones con autores, clubes de lectura, conciertos, lecturas en voz alta y otras actividades culturales gratuitas. Entre ellas están la presentación de La aldea mágica: Jericó a través de sus relatos de misterio, de Jorge Jaime Villa Maya, en Librería Caracol; Vueltas raras, de Juan David Restrepo Ortiz, en Exlibris; una sesión del club de lectura en voz alta en Antimateria, y un concierto de poemas y canciones de Pala en Grámmata y Palinuro.
¿Qué librerías participarán en la Noche de Librerías 2026?
En total participarán 16 librerías. En Medellín estarán Exlibris, Librería de la Pascasia, Librería Delfos, Las Letras del Jaguar, Librero en Casa, Antimateria Libros, Librería Grámmata, Palinuro, Ítaca, Librería Ojo de Agua, Los Caballitos del Diablo, Librería Musa y Librería Te Creo. Además, por primera vez se suman librerías de otros municipios de Antioquia: la Librería de Otraparte (Envigado), El Remanso de las Letras (Entrerríos) y Librería Caracol (Jericó).
¿Dónde se puede consultar la programación completa de la Noche de Librerías?
La programación completa puede consultarse en las redes sociales de las librerías participantes. Además, los organizadores habilitaron el número de WhatsApp 301 486 3069 para brindar información sobre las actividades programadas durante la jornada.
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