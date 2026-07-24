“Petro mentiroso y cocainómano”: revelan trinos ofensivos de Didier Blanco, próximo director de UNP en gabinete de De la Espriella

La designación de Didier Blanco como futuro director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se está convirtiendo en el nombramiento más cuestionado del presidente Abelardo de la Espriella hasta ahora.
La senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, le sacó en cara tres trinos publicados por el futuro funcionario en su cuenta oficial de X, en los que se refiere en términos ofensivos a medios de comunicación y políticos de izquierda.
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“Estos son algunos de los tweets del Director de la UNP designado por Abelardo de la Espriella. Parece ser que ni el Centro Democrático tendrá garantías, mucho menos nosotros”, afirmó la congresista en la noche de este jueves.
Acompañó su mensaje con los pantallazos de tres trinos publicados por Blanco entre marzo y junio de este año, que él hizo como respuesta a las opiniones de otros en la red social.
“Ojalá la silla vacía sacara una edición en periódico, para poderme limpiar el culo con cepeda, Petro, Coronel, Santos y el centro democrático y poder decir literalmente, me limpié el culo con la silla vacía y con los mismos de siempre (sic)”, posteó Blanco el 23 de marzo de 2026.