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Señal de vida bajo los escombros: reportan dos posibles sobrevivientes en Venezuela tras 29 días del terremoto

Equipos de voluntarios mantienen una compleja operación entre los escombros de un conjunto de apartamentos afectado por los sismos, donde señales de calor y comunicaciones indirectas alimentan la esperanza de rescatar con vida a dos personas.

  • Hallazgo de posibles sobrevivientes reaviva la esperanza a un mes del terremoto en Venezuela. Foto: captura de pantalla de video, redes sociales @seircontreras
    Hallazgo de posibles sobrevivientes reaviva la esperanza a un mes del terremoto en Venezuela. Foto: captura de pantalla de video, redes sociales @seircontreras
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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A horas de cumplirse un mes del doble terremoto que devastó parte de Venezuela, una nueva esperanza surgió durante la madrugada de este jueves, 23 de julio. En la estructura colapsada del conjunto residencial OPP 26, en Caraballeda, estado Vargas; voluntarios que han trabajado de forma ininterrumpida desde la emergencia reportaron indicios de que al menos dos personas podrían seguir con vida bajo los escombros.

La información fue recopilada en el lugar por el periodista venezolano Seir Contreras, quien permaneció durante toda la noche en la zona de la emergencia y registró que hacia las 6:00 de la mañana el escenario apuntaba a que las dos personas atrapadas serían una mujer de aproximadamente 25 años y una adolescente de entre 14 y 16 años.

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“Lo más cercano a lo que podemos decirles en este momento es que dos personas estarían con vida y podrían ser rescatadas en las próximas horas”, relató Contreras desde el sitio.

Un rescate lento y lleno de obstáculos

El acceso hasta el punto donde estarían las posibles víctimas ha complicado las labores de rescate. Según el reporte preliminar, los voluntarios han debido romper grandes placas de concreto y retirar enormes cantidades de escombros, incluidos muebles de viviendas que quedaron atrapados tras el colapso.

¿Cómo detectaron señales de vida bajo los escombros en Vargas?

Las señales que mantienen viva la esperanza provienen de distintos métodos utilizados por los rescatistas. De acuerdo con la información recogida en el lugar, habría existido una comunicación indirecta mediante golpes y rasguños en las paredes, además de registros obtenidos por sensores de calor utilizados para detectar signos de vida en estructuras colapsadas.

Mientras avanzaban las labores, los equipos solicitaron con urgencia linternas, lámparas, electrolitos y otros insumos para continuar el operativo en condiciones complejas.

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¿Qué hospital atenderá a los sobrevivientes del terremoto en Venezuela?

Aunque el rescate sigue sin confirmarse oficialmente, los servicios médicos permanecen desplegados. El doctor Fernando, uno de los médicos que acudió a la emergencia, explicó que la activación del protocolo respondió a señales de vida reportadas por los rescatistas: “Nos dieron unas señales de vida, todos los equipos médicos y equipos de acción vinimos al sitio”, afirmó.

Sin embargo, insistió en que todavía no existía certeza sobre la presencia de sobrevivientes: “Todos son posibilidades. Actualmente siempre lo que son rescates de este tipo son posibilidades hasta que se confirma a la persona ya que trabajamos tras paredes, no sabemos exactamente qué hay allí, pero tratamos de llegar para confirmar y tener todo el equipo listo”, explicó.

El médico detalló que el protocolo contempla estabilizar a los pacientes en el lugar, trasladarlos en ambulancia y posteriormente llevarlos al centro asistencial “Samaritan”, hospital que fue dispuesto con quirófanos, unidad de cuidados intensivos y personal especializado ante la eventual llegada de sobrevivientes.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quiénes serían las dos personas que podrían estar con vida entre los escombros en Venezuela?
Las versiones preliminares difundidas desde el lugar indican que se trataría de una mujer de aproximadamente 25 años y una adolescente de entre 14 y 16 años.
¿Qué dificultades enfrentan los rescatistas para llegar a los posibles sobrevivientes?
El acceso está bloqueado por grandes placas de concreto, escombros y muebles atrapados entre los restos del edificio. Estas condiciones obligan a avanzar lentamente para evitar nuevos derrumbes y proteger tanto a los rescatistas como a las víctimas.
¿Qué hospital atendería a los posibles sobrevivientes si son rescatados?
Según el equipo médico desplegado en la zona, los pacientes serían trasladados al Hospital Samaritan.

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