Señal de vida bajo los escombros: reportan dos posibles sobrevivientes en Venezuela tras 29 días del terremoto

A horas de cumplirse un mes del doble terremoto que devastó parte de Venezuela, una nueva esperanza surgió durante la madrugada de este jueves, 23 de julio. En la estructura colapsada del conjunto residencial OPP 26, en Caraballeda, estado Vargas; voluntarios que han trabajado de forma ininterrumpida desde la emergencia reportaron indicios de que al menos dos personas podrían seguir con vida bajo los escombros.

La información fue recopilada en el lugar por el periodista venezolano Seir Contreras, quien permaneció durante toda la noche en la zona de la emergencia y registró que hacia las 6:00 de la mañana el escenario apuntaba a que las dos personas atrapadas serían una mujer de aproximadamente 25 años y una adolescente de entre 14 y 16 años.

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“Lo más cercano a lo que podemos decirles en este momento es que dos personas estarían con vida y podrían ser rescatadas en las próximas horas”, relató Contreras desde el sitio.