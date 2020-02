Paso a un carril por derrumbe en la Troncal del Café del Suroeste

Este miércoles las autoridades reportaron un derrumbe que obligó al cierre total de Troncal del Café, la vía que atraviesa el Suroeste antioqueño, a la altura del kilómetro 38 + 500 en jurisdicción del municipio de Salgar.

El deslizamiento de tierra y rocas afectó el corredor desde la madrugada, alrededor de las 5:00 a.m., en cercanías al río Barroso. No obstante, a las 10:15 a.m. el Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que habilitaron el paso a un carril.

Esto se logro luego de que Concesión Vial La Pintada, que está a cargo de la vía, despachara maquinaria amarilla para destapar los dos carriles de esta carretera.

Se espera un reporte de las autoridades en el transcurso del día sobre la habilitación total en esta troncal.

Cabe recordar que esta carretera tiene dificultades por la geografía de la zona y estuvo cerrada, entre Amagá y Bolombolo, durante más de seis meses hasta que se logró habilitarla parcialmente en diciembre del año pasado.