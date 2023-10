Ya con esta etapa del proyecto, se espera un avance crucial en esta vía que conectará a Medellín y el Urabá antioqueño en unas cuatro horas de viaje, situación que tiene como objetivo incentivar el turismo y el comercio en esta parte de Antioquia.

Esta noticia se genera en medio de la decisión del Gobierno Nacional de no financiar más las vías 4G en Antioquia, situación que fue criticada por el mandatario departamental.

“Me parece una manifestación supremamente grave para Antioquia eso de que no habrá recursos para nuestro departamento para la conclusión y la terminación de las vías 4G, pero tampoco para la solución de problemas -que por ejemplo en el caso de los Pacífico se han venido arrastrando de años atrás-. Me parece que es un anuncio que de ser cierto implica una gran injusticia para Antioquia, una estigmatización, pero además no solo para Antioquia porque estas vías no son sólo de Antioquia, sino que son vías nacionales pasando por Antioquia”, dijo Gaviria sobre el también llamado Túnel Guillermo Gaviria Echeverri.