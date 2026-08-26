UdeA abre 7.505 cupos para 2027-1: estas son las carreras y regiones donde podrá estudiar

La UdeA abrió su proceso de admisión para el primer semestre de 2027 con 7.505 cupos distribuidos en 96 programas de pregrado. Del total, 4.032 corresponden a Medellín y 3.473 estarán disponibles en los campus regionales. Los interesados podrán inscribirse hasta el 14 de septiembre de 2026.

Entre las novedades está Medicina Veterinaria en el campus de El Carmen de Viboral, mientras que Historia llegará a los campus de Santa Fe de Antioquia y Carepa.

También habrá oferta de Licenciatura en Lenguas Extranjeras en municipios como Sonsón, Amalfi, Segovia y Yarumal. A esto se suman programas como Ingeniería Agropecuaria y Licenciatura en Educación Básica Primaria, que vuelven a estar disponibles en algunas sedes regionales.

Lea más: La UdeA y la Universidad Nacional, entre las 1.000 mejores universidades del mundo, según el Ranking de Shanghái

La directora de Regionalización de la UdeA, Yuliana Gómez, explicó que la ampliación responde a un proceso de análisis de las necesidades académicas de los territorios y a la intención de fortalecer la presencia de la institución en las diferentes subregiones de Antioquia.

Actualmente, más de 8.000 personas estudian en los campus de la UdeA ubicados por fuera de Medellín, una estrategia de descentralización que la institución asegura desarrollar desde hace más de tres décadas.