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UdeA abre 7.505 cupos para 2027-1: estas son las carreras y regiones donde podrá estudiar

La Universidad de Antioquia abrió las inscripciones para el primer semestre de 2027, con una oferta de 96 programas y una apuesta especial por llevar nuevas carreras a distintos municipios del departamento.

  • Entre las novedades está Medicina Veterinaria en el campus de El Carmen de Viboral, mientras que Historia llegará a los campus de Santa Fe de Antioquia y Carepa. FOTO Julio Herrera.
    Entre las novedades está Medicina Veterinaria en el campus de El Carmen de Viboral, mientras que Historia llegará a los campus de Santa Fe de Antioquia y Carepa. FOTO Julio Herrera.
El Colombiano
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hace 3 horas
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La UdeA abrió su proceso de admisión para el primer semestre de 2027 con 7.505 cupos distribuidos en 96 programas de pregrado. Del total, 4.032 corresponden a Medellín y 3.473 estarán disponibles en los campus regionales. Los interesados podrán inscribirse hasta el 14 de septiembre de 2026.

Entre las novedades está Medicina Veterinaria en el campus de El Carmen de Viboral, mientras que Historia llegará a los campus de Santa Fe de Antioquia y Carepa.

También habrá oferta de Licenciatura en Lenguas Extranjeras en municipios como Sonsón, Amalfi, Segovia y Yarumal. A esto se suman programas como Ingeniería Agropecuaria y Licenciatura en Educación Básica Primaria, que vuelven a estar disponibles en algunas sedes regionales.

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La directora de Regionalización de la UdeA, Yuliana Gómez, explicó que la ampliación responde a un proceso de análisis de las necesidades académicas de los territorios y a la intención de fortalecer la presencia de la institución en las diferentes subregiones de Antioquia.

Actualmente, más de 8.000 personas estudian en los campus de la UdeA ubicados por fuera de Medellín, una estrategia de descentralización que la institución asegura desarrollar desde hace más de tres décadas.

También hay cupos para poblaciones especiales

Las comunidades afrocolombianas e indígenas tendrán dos cupos especiales por programa para cada una de estas poblaciones.

También podrán acceder a un cupo los deportistas de alto rendimiento que hayan obtenido reconocimientos en competencias nacionales o internacionales y que cumplan los requisitos establecidos por la institución.

La UdeA, además, reservará cupos para aspirantes provenientes de territorios donde no existan instituciones de educación superior y para personas procedentes de zonas de difícil acceso o con problemas de orden público, de acuerdo con lo establecido por la Ley 1084 de 2006.

Otra de las novedades de esta convocatoria es la disponibilidad de oferta para personas sordas usuarias de Lengua de Señas Colombiana (LSC) en programas como Licenciatura en Educación Física, Entrenamiento Deportivo, Trabajo Social, Sociología y Ciencia Política.

¿Cuándo es el examen de admisión de la UdeA?

Los aspirantes que completen el proceso deberán presentar el examen de admisión los días 26 y 27 de octubre de 2026. La Universidad tiene previsto publicar los resultados el 11 de noviembre.

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Las inscripciones estarán disponibles hasta el 14 de septiembre, por lo que quienes quieran competir por uno de los 7.505 cupos deberán completar el procedimiento dentro de ese plazo. La propia universidad recomienda consultar el cronograma y las condiciones específicas antes de realizar el proceso. Para más información, dé clic aquí.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos cupos abrió la UdeA para el semestre 2027-1?
La Universidad de Antioquia abrió 7.505 cupos para el primer semestre de 2027, distribuidos en 96 programas de pregrado.
¿Cuántos cupos hay en la Udea sede Medellín y cuántos en las regiones?
De los 7.505 cupos disponibles, 4.032 corresponden a Medellín y 3.473 a los campus regionales de la Universidad.
¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones de la UdeA para 2027-1?
Los interesados podrán realizar su inscripción hasta el 14 de septiembre de 2026.
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