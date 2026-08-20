La UdeA y la Universidad Nacional, entre las 1.000 mejores universidades del mundo, según el Ranking de Shanghái

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la Universidad de Antioquia (UdeA) fueron incluidas en la edición 2026 del Academic Ranking of World Universities (ARWU), conocido como Ranking de Shanghái, que publica las 1.000 universidades con mejores resultados entre más de 2.500 instituciones evaluadas.
Las dos universidades colombianas aparecen en el rango 801-900 del mundo y ocupan las posiciones 1 y 2 del país, debido a sus resultados en indicadores relacionados principalmente con investigación y producción científica.