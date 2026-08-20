La UdeA y la Universidad Nacional, entre las 1.000 mejores universidades del mundo, según el Ranking de Shanghái

Las dos universidades colombianas aparecen en el rango 801-900 del mundo y ocupan las posiciones 1 y 2 del país , debido a sus resultados en indicadores relacionados principalmente con investigación y producción científica.

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la Universidad de Antioquia (UdeA) fueron incluidas en la edición 2026 del Academic Ranking of World Universities (ARWU), conocido como Ranking de Shanghái, que publica las 1.000 universidades con mejores resultados entre más de 2.500 instituciones evaluadas.

Aunque ambas instituciones comparten el mismo rango internacional, los resultados de sus indicadores presentan diferencias. La UNAL obtuvo su mayor puntuación en publicaciones indexadas, mientras que la UdeA registró una puntuación superior en el indicador de investigadores altamente citados.

La Universidad Nacional de Colombia alcanzó 24,8 puntos en PUB, indicador que contabiliza los artículos científicos incluidos en Science Citation Index Expanded (SCI Expanded) y Social Sciences Citation Index (SSCI) de Web of Science. También obtuvo 10,8 puntos en PCP, correspondiente al rendimiento académico per cápita, y 7,1 en N&S, que registra los artículos publicados en Nature y Science.

En los indicadores Alumni, Award y HiCi, la UNAL registró 0 puntos. Alumni considera a los egresados que han recibido Premios Nobel o Medallas Fields; Award contabiliza a los profesores ganadores de esos reconocimientos, y HiCi mide la presencia de investigadores altamente citados.

En el caso de la Universidad de Antioquia, la puntuación más alta también correspondió a PUB, con 20,4 puntos. La institución alcanzó además 9,4 puntos en PCP, 7,4 en HiCi y 6,1 en N&S. En Alumni y Award obtuvo 0 puntos.

De esta manera, la Universidad Nacional superó a la UdeA en publicaciones indexadas, con 24,8 frente a 20,4 puntos, mientras que la Universidad de Antioquia tuvo una puntuación mayor en investigadores altamente citados, con 7,4 frente a 0.

Para la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Antioquia, Marcela Garcés Valderrama, la clasificación refleja un proceso institucional que involucra diferentes áreas de la universidad.

«Estar entre las mejores universidades del mundo en el Ranking de Shanghái es un valioso reconocimiento a las capacidades académicas, científicas y de investigación que la Universidad ha construido y fortalecido de manera sostenida», afirmó la directiva.

Garcés Valderrama señaló también que los resultados deben analizarse teniendo en cuenta el alcance de la metodología utilizada.

“Recibimos este resultado con satisfacción y serenidad, entendiéndolo como una fotografía parcial sobre nuestro desempeño”, afirmó la vicerrectora.

En ese sentido, explicó que “los rankings no son un fin ni orientan nuestra misionalidad pública; constituyen, en cambio, un insumo analítico para la autoevaluación, la lectura contextualizada de nuestras capacidades y la mejora continua en la docencia, la investigación y la extensión”.

Sobre los factores relacionados con el resultado de la UdeA, la directiva indicó: “Más que atribuir este resultado a un factor en particular, lo entendemos como el reflejo de un proceso institucional de largo plazo. Detrás de estos indicadores subyacen el compromiso de una comunidad de profesores e investigadores, la formación continua de nuevos investigadores, el desarrollo de proyectos rigurosos, la producción constante de conocimiento y el fortalecimiento de la cooperación académica y científica”.

La institución también señaló que este trabajo incluye el desarrollo de proyectos estratégicos, la búsqueda y diversificación de fuentes de financiación y la gestión de recursos y proyectos destinados a las actividades de investigación.

La vicerrectora agregó que una parte de las actividades universitarias no queda reflejada directamente en esta medición.

“Muchas de las acciones que desarrolla la Universidad no tienen un efecto inmediato en los rankings, pero sí son esenciales para consolidar una capacidad investigativa sólida y rigurosa, orientada a poner la ciencia al servicio de la sociedad en el abordaje de los grandes desafíos territoriales, nacionales e internacionales”, concluyó.