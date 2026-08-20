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La UdeA y la Universidad Nacional, entre las 1.000 mejores universidades del mundo, según el Ranking de Shanghái

La Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia quedaron en el rango 801-900 de la clasificación mundial, que evalúa indicadores de investigación, publicaciones científicas, citaciones y reconocimientos académicos. Ambas son las únicas instituciones colombianas incluidas en la edición 2026.

  • La UdeA alcanzó 7,4 puntos en investigadores altamente citados, frente a 0 de la UNAL. FOTO: Juan Antonio Sánchez Ocampo
    La UdeA alcanzó 7,4 puntos en investigadores altamente citados, frente a 0 de la UNAL. FOTO: Juan Antonio Sánchez Ocampo
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
20 de agosto de 2026
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La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la Universidad de Antioquia (UdeA) fueron incluidas en la edición 2026 del Academic Ranking of World Universities (ARWU), conocido como Ranking de Shanghái, que publica las 1.000 universidades con mejores resultados entre más de 2.500 instituciones evaluadas.

Las dos universidades colombianas aparecen en el rango 801-900 del mundo y ocupan las posiciones 1 y 2 del país, debido a sus resultados en indicadores relacionados principalmente con investigación y producción científica.

Aunque ambas instituciones comparten el mismo rango internacional, los resultados de sus indicadores presentan diferencias. La UNAL obtuvo su mayor puntuación en publicaciones indexadas, mientras que la UdeA registró una puntuación superior en el indicador de investigadores altamente citados.

Resultados de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia

La Universidad Nacional de Colombia alcanzó 24,8 puntos en PUB, indicador que contabiliza los artículos científicos incluidos en Science Citation Index Expanded (SCI Expanded) y Social Sciences Citation Index (SSCI) de Web of Science. También obtuvo 10,8 puntos en PCP, correspondiente al rendimiento académico per cápita, y 7,1 en N&S, que registra los artículos publicados en Nature y Science.

En los indicadores Alumni, Award y HiCi, la UNAL registró 0 puntos. Alumni considera a los egresados que han recibido Premios Nobel o Medallas Fields; Award contabiliza a los profesores ganadores de esos reconocimientos, y HiCi mide la presencia de investigadores altamente citados.

En el caso de la Universidad de Antioquia, la puntuación más alta también correspondió a PUB, con 20,4 puntos. La institución alcanzó además 9,4 puntos en PCP, 7,4 en HiCi y 6,1 en N&S. En Alumni y Award obtuvo 0 puntos.

De esta manera, la Universidad Nacional superó a la UdeA en publicaciones indexadas, con 24,8 frente a 20,4 puntos, mientras que la Universidad de Antioquia tuvo una puntuación mayor en investigadores altamente citados, con 7,4 frente a 0.

Para la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Antioquia, Marcela Garcés Valderrama, la clasificación refleja un proceso institucional que involucra diferentes áreas de la universidad.

«Estar entre las mejores universidades del mundo en el Ranking de Shanghái es un valioso reconocimiento a las capacidades académicas, científicas y de investigación que la Universidad ha construido y fortalecido de manera sostenida», afirmó la directiva.

Garcés Valderrama señaló también que los resultados deben analizarse teniendo en cuenta el alcance de la metodología utilizada.

“Recibimos este resultado con satisfacción y serenidad, entendiéndolo como una fotografía parcial sobre nuestro desempeño”, afirmó la vicerrectora.

En ese sentido, explicó que “los rankings no son un fin ni orientan nuestra misionalidad pública; constituyen, en cambio, un insumo analítico para la autoevaluación, la lectura contextualizada de nuestras capacidades y la mejora continua en la docencia, la investigación y la extensión”.

Sobre los factores relacionados con el resultado de la UdeA, la directiva indicó: “Más que atribuir este resultado a un factor en particular, lo entendemos como el reflejo de un proceso institucional de largo plazo. Detrás de estos indicadores subyacen el compromiso de una comunidad de profesores e investigadores, la formación continua de nuevos investigadores, el desarrollo de proyectos rigurosos, la producción constante de conocimiento y el fortalecimiento de la cooperación académica y científica”.

La institución también señaló que este trabajo incluye el desarrollo de proyectos estratégicos, la búsqueda y diversificación de fuentes de financiación y la gestión de recursos y proyectos destinados a las actividades de investigación.

La vicerrectora agregó que una parte de las actividades universitarias no queda reflejada directamente en esta medición.

“Muchas de las acciones que desarrolla la Universidad no tienen un efecto inmediato en los rankings, pero sí son esenciales para consolidar una capacidad investigativa sólida y rigurosa, orientada a poner la ciencia al servicio de la sociedad en el abordaje de los grandes desafíos territoriales, nacionales e internacionales”, concluyó.

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La producción científica sostiene la posición de la Universidad Nacional

La Universidad Nacional participa en el Ranking de Shanghái desde 2011. En la edición 2026 obtuvo su posición dentro del rango 801-900 y alcanzó un resultado de 7,1 puntos en N&S.

Este indicador contabiliza los artículos publicados en Nature y Science durante los cinco años considerados por la clasificación. Entre 2020 y 2024, investigadores de la UNAL participaron en 10 artículos publicados en Nature y cinco en Science.

La evolución de este componente en las últimas ediciones fue la siguiente:

-En 2023, la UNAL obtuvo 3,8 puntos.

-En 2024, alcanzó 5,5 puntos.

-En 2025, llegó a 6,9 puntos.

-En 2026, registró 7,1 puntos.

El resultado de 2026 es el más alto de la última década registrada en el informe para este indicador.

Otro de los componentes que contribuyó al resultado de la UNAL fue PUB. En esta categoría obtuvo 24,8 puntos por los artículos incluidos en SCI Expanded y SSCI de Web of Science.

Para 2024 se registraron 1.594 artículos de investigadores de la Universidad Nacional en SCI Expanded y 131 en SSCI. Además, entre 2020 y 2024, la institución reportó más de 2.000 publicaciones anuales en Web of Science y llegó a 2.648 publicaciones en Scopus durante 2024.

Web of Science reúne más de 22.000 revistas científicas y utiliza criterios de selección relacionados con la calidad, influencia e impacto de las publicaciones.

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¿Cómo se mide el ranking?

El Academic Ranking of World Universities (ARWU) evalúa principalmente la producción científica, las publicaciones en revistas especializadas, los investigadores altamente citados y los reconocimientos académicos internacionales.

Entre sus indicadores están los artículos publicados en Nature y Science, las publicaciones indexadas en Web of Science y el rendimiento académico per cápita.

La metodología, por tanto, se concentra en producción científica, impacto de la investigación y reconocimientos académicos internacionales. No corresponde a una medición integral de todas las actividades universitarias.

Harvard lidera la clasificación

En la edición 2026, Harvard ocupa el primer lugar mundial con 100 puntos, seguida por Stanford, con 80,2, y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), con 74,1.

Con dicho resultado, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia son las únicas instituciones colombianas incluidas entre las 1.000 universidades del listado, ambas en el rango 801-900.

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Bloque de preguntas y respuestas:

1. ¿Qué universidades colombianas aparecen en el Ranking de Shanghái 2026?
La Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia son las únicas instituciones colombianas incluidas entre las 1.000 universidades de la edición 2026.
2. ¿En qué posición quedaron la Universidad Nacional y la UdeA en el Ranking de Shanghái?
Ambas universidades quedaron en el rango mundial 801-900. Dentro de Colombia, comparten las posiciones 1 y 2 de la clasificación.
3. ¿Qué universidad colombiana obtuvo mejor puntuación en publicaciones científicas?
La Universidad Nacional de Colombia obtuvo 24,8 puntos en PUB, frente a 20,4 de la Universidad de Antioquia. Este indicador mide publicaciones indexadas en SCI Expanded y SSCI de Web of Science.
4. ¿Qué evalúa el Ranking de Shanghái para definir las mejores universidades?
El ARWU evalúa principalmente publicaciones científicas, artículos en Nature y Science, investigadores altamente citados, reconocimientos académicos y rendimiento académico per cápita.
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