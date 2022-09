Pero no contaba con la insólita reacción de Sara. Se abalanzó sobre el sujeto y logró montarse en parte a la moto. Incluso, fue arrastrada por lo menos media cuadra, pero se negaba a soltar al presunto ladrón. Eran las 9:00 o 9:30 de la noche, relató la víctima, y un taxista que vio lo sucedido también salió en su ayuda.

Cuando la mujer era arrastrada por la moto, el taxista atravesó el carro y logró que el motociclista se detuviera. Tras un forcejeo, otras personas que estaban en el lugar se acercaron para ayudar y retuvieron al hombre hasta que llegó la Policía.

“No sé de dónde lo cogí, yo simplemente salté encima de la moto, aunque no me logré subir del todo. El taxista vio todo y me ayudó. Después me acompañó a la Fiscalía, me esperó mientras presentaba la denuncia y luego me llevó a la casa”, contó Sara.

La joven, quien trabaja administrando un restaurante en El Poblado, dijo además que cuando la policía llegó y se llevó al presunto responsable, él le rogaba que no presentara la denuncia.

Por su lado, el taxista contó que fue testigo de lo sucedido desde el momento en el que a Sara le quitaron el teléfono y que cuando vio que ambos iban en la moto, por el lado izquierdo, decidió cerrarle el paso.