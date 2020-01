¿Cómo comienza el año para la U. de A. y la Nacional en Medellín?

Desde la oficina de comunicaciones de la entidad se reportó que la Asamblea General de Estudiantes cerró el 2019 en estado de “asamblea permanente”, un mecanismo que detiene las clases para programar, en su lugar, reuniones y actividades donde se dialoga sobre las problemáticas que convocaron al colectivo estudiantil.

Esa decisión cobija principalmente a los estudiantes del campus central, pues algunas seccionales e institutos tienen asambleas independientes, aunque no hay precisión sobre cuáles son. Esto indica que las facultades, escuelas e institutos vinculados a la Asamblea General no retomarán actividades académicas hasta que así no se decida por medio de la votación de los alumnos. La primera reunión del estamento apenas tendrá lugar el próximo jueves a las 10:00 a.m., según la convocatoria divulgada por la Asamblea.

Fuentes cercanas al movimiento estudiantil dijeron que las decisiones que se tomen en tres días podrían verse afectadas por lo que suceda mañana, cuando se retomen las actividades del paro nacional con movilizaciones en diferentes ciudades. El comité rectoral se reunirá hoy para analizar la situación.