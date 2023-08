“El cubo era como especial porque era un rompecabezas, pero un rompecabezas muy difícil. Entonces me llamó mucho la atención. Llegó un punto en el que me compré un cubito de estos baratos, de $5.000, y me puse como reto armarlo. Para ello comencé a buscar tutoriales y a buscar resolverlo por mi cuenta”, comentó sobre sus inicios.

Después de conocer detalladamente cómo armarlo, lo hizo por primera vez midiéndose el tiempo y se demoró cinco minutos, lo cual para muchos sería muy poco tiempo, pero para él ya es toda una eternidad, porque en la actualidad sus tiempos son inferiores a los cuatro segundos.

“Se volvió una disciplina, un deporte, un hábito que tenía que practicar todos los días para mejorar más las marcas propias”, relató.

Después de llegar a los registros mínimos, empezó a aumentar la dificultad de los cubos que armaba. Primero fue el tradicional de 3x3, después el de 2x2, los piramidales, el S-Cube, los de 4x4, 5x5, 6x6 y el Square One, que considera el más complejo de todos.

“La propiedad especial que tiene el Square One es que se deforma. O sea, empieza siendo un cubo, pero a medida que lo vas girando va perdiendo la forma de cubo, le van saliendo picos, es un cubo poco intuitivo, se bloquea, y tiene dificultad para aprender a armarlo”, expresó este joven.

Para el mundial, Alejandro se inscribió a ocho de las 17 categorías abiertas para competir. Y en la llamada Skewb obtuvo el décimo cuarto lugar, al obtener un tiempo promedio de tres segundos y 73 décimas.