El tororoí, el ave en peligro que podría ser emblema de Urrao, en Antioquia

Entre frailejones y pajonales, suenan tres silbidos, con una pausa después de la primera nota y la última más aguda: tororoí. Así como suena y así mismo se llama. Tororoí. Nombre científico: Grallaria urraoensis. Grallaria por sus piernas largas y su cola corta, y urraoensis, el gentilicio en latín de los habitantes de Urrao, Antioquia.
Con unas patas que parecen zancos y un plumaje miel en su espalda y cabeza y ceniza en su pecho y vientre, esta ave poco se deja ver y por eso también hay pocos estudios sobre ella.
Es una de las cuatro endémicas que hay en el departamento, es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. También están en esa lista el arrierito antioqueño, el cucarachero paisa y el montañerito paisa. Todos están en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat.