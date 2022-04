Como se sabe, la decisión del Ministerio de Salud exige que para una localidad implementar la medida debe tener cubierto el 70 % de su población con la segunda dosis y el 40 % con el refuerzo. La supresión del tapabocas no incluye las aulas escolares, los centros de atención médica, los hogares geriátricos o de la tercera edad y el transporte.

Aunque al día de hoy Medellín todavía no cumple una de las condiciones para poder eliminar el uso del tapabocas en espacios cerrados -salvo las excepciones establecidas por el Ministerio de Salud-, la ciudad hace esfuerzos para aplicar de acá al 1 de mayo (sábado) 66.348 dosis de refuerzo, que constituyen su déficit para poder beneficiarse con la determinación del Gobierno Nacional.

Hasta el lunes, día en que se anunció la decisión nacional, Medellín tenía 96.2 % de su población con una dosis, 85 % con esquemas completos y 37 % con dosis de refuerzo. Este último ítem es en el que no cumple y mientras no llegue a ese pico no podrá replicarse en la ciudad el decreto del país, que ha sido de buen recibo por los comerciantes en general.

“Esperamos al 1° de mayo cumplir con todos los requisitos, ya tenemos uno y nos falta el otro”, dijo la secretaria de Salud, Andree Uribe, quien invitó a los ciudadanos a acercarse a 48 puntos de vacunación habilitados con inmunológicos para todos los esquemas y grupos poblacionales. Afirmó que la ciudad está en capacidad de aplicar 20.000 vacunas por día, pero para ello debe contar con el interés y la concurrencia de los ciudadanos. (Ver Paréntesis)