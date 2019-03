Así buscan formalizar a los venteros ambulantes del Centro de Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció, este miércoles, el inicio de un proceso de carnetización a 2 mil venteros ambulantes de Medellín, principalmente de 53 obras urbanísticas y ambientales del Centro de la ciudad.

Según Yuli Natalia Gómez Vergara, subsecretaria de Espacio Público de Medellín, la formalización comenzó con 217 venteros del tradicional y renovado Paseo Bolívar, que cumplen requisitos de temporalidad, vulnerabilidad socioeconómica y seguimiento al buen uso del espacio público.

“Nuevos permisos no habrá, simplemente en estas intervenciones estratégicas se empiezan a regular personas que han tenido regularidad de un año y seguimiento positivos en uso del espacio”, comentó y anotó que se hará revisión anual al comportamiento de los venteros.

En Medellín, según información oficial, hay 6.863 registros de venteros autorizados. Con el estudio socioeconómico que se lleva a cabo se identificaron 773 y 352 están en revisión jurídica. Para 325 ya quedaron en firme sus carnés.

“Las personas que no entraron en el proceso, es porque no cumplían con condiciones de vulnerabilidad para ejercer labor en el espacio público”, enfatizó Gómez Vergara.

Nelson Rodríguez Gallo es uno de los venteros carnetizados. Trabaja hace 15 años en los bajos del metro, en el Paseo Bolívar vendiendo ropa. Comentó que está feliz con su carné porque es la manera de oficializar su condición de legalidad.

“Voy a disfrutar de mi permiso, me siento como con estatus, me veo uniformado, y no solo el traje sino que ya uno se concientiza de la importancia y la tranquilidad que da la legalidad”, concluyó.