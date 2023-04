¿Cuál fue la antesala? Un día antes del evento, el director del sindicato Unión General de Trabajadores Independientes, UGTI, Guillermo Giraldo, envió un mensaje vía WhatsApp: “buenos días muchach@s por favor no se les olvide mañana a las 8 a. m. reunión, de carácter obligatorio”. El texto estuvo acompañado de u n audio en el que se les notifica que “iban a estar representantes de la administración municipal explicando el tema de la carnetización, el tema de la política pública”.

Un ventero que prefirió no dar su nombre por miedo a que lo saquen o desalojen su carrito le dijo a EL COLOMBIANO: “Llegué a eso de las 8:30 am y ya estaban ahí los políticos, de saber que era un evento diferente no hubiera ido y tampoco sabía quiénes eran”.