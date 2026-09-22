Hora y dónde ver Colombia-Corea del Norte por la semifinal del Mundial Sub 20

Las recientes victorias de Colombia ante Polonia y Nigeria, 1-0 en los últimos minutos de los juegos, le han devuelto a las dirigidas por Carlos Paniagua la confianza. Esa garra, lucha y persistencia que han mostrado las colombianas, unidas a la buena actuación de la arquera Luisa Agudelo, que logró su séptima valla invicta en 10 juegos de la Copa Mundial Sub 20, las tiene soñando con lograr la final.

Aunque las cafeteras perdieron en la primera fase contra Corea del Norte 3-0, el grupo siente que el duelo por la semifinal será a otro precio. Una de las más experimentadas, Sintia Cabezas, sostuvo a la página de la Fifa que “vamos paso a paso. Claro, poco a poco, como nos dice el entrenador. Pero por supuesto que merecemos estar aquí, y merecemos mucho más, por eso soñamos con llegar a la final”.

El técnico Paniagua es claro, sabe que el rival es fuerte, que tiene muchas armas, pero está confiado en que la valentía que han mostrado las cafeteras, además de la buena energía que le han enviado desde Colombia y la compañía de los aficionados que llegaron hasta Polonia, vienen siendo claves para el impulso de las jugadoras que sueñan con dar otro paso más en busca de la final del Mundial Sub 20.

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En el duelo de primera fase, Colombia formó con Luisa Agudelo; María Torres, Fernanda Viáfara, Mercedes Martínez, Samantha Rodríguez; Juana Ortegón, Isabella Weiner, Isabella Díaz, Mariana Mosquera, Mariana Silva y Valerin Loboa, pero para la semifinal tendría varios cambios con relación a ese once inicial, porque no puede contar con Ortegón por acumulación de amarillas, y regresaría al grupo inicialista la defensora Lina Arboleda, quien cumplió la sanción (3 fechas por expulsión).

Ante la ausencia de Ortegón, el turno para tomar el liderazgo en el mediocampo caerá sobre Isabella Weiner, la nacida en Nueva York, que ha sido titular en los cinco compromisos en el Mundial. A pesar de que no habla español, esta jugadora de padre estadounidense y madre colombiana (Cartago), además de aprenderse el Himno Nacional, ha logrado integrarse al grupo al que cataloga como una familia.

“En el Mundial he podido experimentar el amor que los aficionados sienten por la camiseta, y eso me parece muy bonito y nos impulsa a dar siempre lo mejor en la cancha”, comentó Weiner a GolCaracol.

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Aunque en el papel, Corea del Norte, actual campeón defensor, es el favorito, por su nivel en el Mundial con cinco victorias, la valla invicta y la segunda mejor delantera del torneo con 13 goles, Colombia ha mejorado en los últimos dos juegos, logrando mantener su arco en cero.

Contrario a lo que vivieron con Nigeria, la selección de Corea no es tan potente ni fuerte en el choque o los duelos, pero sí son más rápidas; tienen velocidad en la salida al ataque y, con una línea de tres defensas y cinco volantes, tienen un bloque defensivo fuerte.

Colombia espera con su talento generar las opciones que le permitan ganar el duelo. De darse un empate, se jugarían 30 minutos de tiempo extra y los cobros de tiro penal si es necesario.

El partido por la semifinal entre Colombia y Corea se podrá ver en el país, desde las 11:30 a.m., a través de Caracol, RCN, las apps de ambos canales y www.golcaracol.com; además, por la señal HD2 se podrá ver también el duelo Italia-España, desde las 8:00 a.m., hora de Colombia.

Los ganadores de las semifinales se enfrentarán el domingo por el título, mientras que los perdedores lo harán el sábado en busca del tercer lugar del Mundial que este 27 de septiembre, llega a su fin.

Colombia es el único equipo suramericano que se mantiene en competencia, algo que la Conmebol ha exaltado en sus páginas.

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