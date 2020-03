¿Y si hablamos de cómo atender afectaciones a la salud mental?

Cristian David Vargas , psiquiatra y docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, indicó que entre las principales señales de riesgo están “los cambios abruptos en el comportamiento, en el estado de ánimo, en el patrón del sueño o la alimentación. Si uno nota que un familiar está más aislado y que tiene un cambio en su comportamiento así no esté pensando en el suicidio, la idea es indagar y consultar”.

Una de las principales estrategias de contención en Medellín es la Línea Amiga saludable, un servicio gratuito y al que se accede marcando el número telefónico 444 44 48.

La línea se creó con el objetivo de orientar y asesorar, atiende en promedio a 2.000 usuarios al mes, pero solo funciona en horario de oficina: de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 7:30 p.m; sábados de 7:30 a.m. a 2:30 p.m y los domingos no hay servicio.

Sin embargo, las autoridades explican que el alcance de esta línea se podría ampliar y que otro recurso vital, que funciona 24/7, es la línea de emergencias 123 que dispone de profesionales y ambulancias si la situación lo amerita.

La secretaria Seccional de salud de Antioquia, Lina Bustamante, también confirmó que evalúan implementar una línea amiga que se articularía con Carisma y la Escuela contra la drogadicción y que busca trabajar el tema en patologías que combinen enfermedades mentales con temas como las adicciones a sustancias como estupefacientes, alcohol o nicotina.