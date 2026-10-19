Florida emitió orden de captura contra Raúl Castro por asesinato por el derribo de las avionetas de Estados Unidos en 1996

La fiscalía del estado de Florida anunció este lunes 19 de octubre que presentó cargos por el asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro Ruz, de 95 años, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996. La acusación es independiente de la que hizo el gobierno estadounidense el 20 de mayo pasado.
“Estamos anunciando cargos estatales contra Raúl Castro, junto con una orden de arresto por conspiración para cometer homicidio en primer grado”, dijo en rueda de prensa el fiscal de Florida, James Uthmeier.
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