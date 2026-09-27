“Plan de choque” en salud del Gobierno inició la primera fase con $0,5 billones, ¿cómo funcionará?

Uno de los rostros que sigue reflejando la desidia del Gobierno anterior con el sistema de salud y los pacientes es el de Luz Ángela Parra, a quien Juan Manuel Villamil en vida llamaba “mamá”. El pequeño tenía 11 años cuando murió luego de pasar cinco meses sin que le entregaran el medicamento que le ayudaba a controlar las convulsiones que sufría. Tenía un diagnóstico de enfermedad de Gaucher tipo 3.
Su foto salió publicada en estas páginas, así como en las de varios medios de comunicación, como uno más de los 2.563 pacientes con enfermedades huérfanas fallecidos en los últimos cuatro años, según cifras de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer).
Hoy —al menos con un horizonte distinto con un nuevo Gobierno— le pide a la ministra de Salud, Ana María Vesga, que el dolor que lleva cargando dos años y “que sé que nunca va a acabar, no se (le) vuelva a presentar a ninguna mamá”.
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Esos casos —al que se le suman otros niños que murieron por la misma razón, como el de Valentina Reyes o Kevin Acosta— fueron los que la ministra Vesga recordó la semana pasada cuando explicó la meta del “plan de choque en salud” del gobierno de Abelardo de la Espriella.