Las claves del “plan de choque” del Gobierno De la Espriella para salvar el sistema de salud

Con el tiempo corriendo para cumplir la promesa de 90 días para implementarlo, el presidente Abelardo de la Espriella anunció este lunes que pondrá en marcha la primera fase del plan de choque en salud. Estará enfocado en más de un millón de pacientes identificados como críticos y busca inyectar recursos por medio de la compra de cartera. ¿En qué consiste ese mecanismo y cómo se hace? ¿Quiénes son esos pacientes que serán priorizados? En contexto: De la Espriella detalla plan de choque para el sistema de salud que incluye compra de cartera a EPS: “no es cheque en blanco” El mandatario explicó que se han detectado aproximadamente a 1’069.196 pacientes con temas pendientes por resolver en cuanto a su salud, que pueden ir desde medicamentos, citas o procedimientos quirúrgicos. Allí están incluidas personas diagnosticadas con cáncer, enfermedades crónicas y huérfanas, y pacientes embarazadas. Como parte del plan, De la Espriella anunció un mecanismo extraordinario de compra de cartera a cero por ciento de interés y con un año de periodo de gracia.

1. ¿Qué es la compra de cartera anunciada?

Al señalar que ese será el mecanismo que implementará para esta fase del plan, el mandatario fue enfático en que “no es un cheque en blanco para las EPS” y que “no vamos a pagar dos veces una misma atención ni a reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido pagados”. La compra de cartera, en palabras sencillas, es cuando el Estado asume las deudas unificadas de alguna entidad. En el caso del sistema de salud, ese mecanismo financiero es para adquirir las deudas acumuladas de las entidades promotoras de salud (EPS) con hospitales, clínicas y proveedores (instituciones prestadoras de servicios - IPS), lo cual les da a estas últimas alivio financiero y liquidez para garantizar la continuidad en la atención médica. Para el presidente de la Unión de IPS de Colombia (Unips), Jorge Toro, ese camino “es la única posibilidad de inyectar flujo de caja a la red hospitalaria porque, además de atender el día a día, es también atender a la población represada, entonces la única posibilidad es inyectar recursos”. Aun así, señaló que hay que esperar a conocer la metodología que se usará para esa compra, pero que “es muy bienvenido el anuncio” y aclaró que “no se comprará cartera para toda la red, sino solo para las (EPS que tienen contratos con) IPS en las que se va a atender al grupo de pacientes con las patologías focalizadas”. ”Ha dado buenos resultados antes y ahora necesitamos plata para la red”, remató sobre las otras veces que se ha implementado ese mecanismo en Colombia. Por su parte, el investigador en salud pública, Johnattan García, explica que con la compra de cartera el Estado asume el riesgo y que tiene la ventaja de que “baje la presión de las deudas acumuladas, los intereses y que esa plata que llega pueda irse a atender atenciones en salud actuales”. Así mismo, explicó que es un buen camino “para recuperar la liquidez de las IPS porque con el Estado sienten más garantía de que les pagarán”.

2. Preguntas sobre esa compra de cartera

Aun con el buen recibo del anuncio del presidente De la Espriella, al que calificó como “buena iniciativa”, el vocero de la organización Pacientes Colombia, Denis Silva, se pregunta “bajo qué figura se hará la compra y qué entidad del Gobierno lo hará”. En ese sentido, también cuestionó si se sabe de dónde va a sacar los $10 billones que prometió para este plan, como se dijo en campaña. ”Nosotros proponemos que el 4x1.000 se destine para salud por algunos años, que los representantes Daniel Briceño (Centro Democrático) y Carol Borda (Salvación Nacional) no propongan eliminar impuestos saludables y que los juegos de azar en línea tributen para salud”, agregó Silva. Sobre la búsqueda de esos recursos, que aún están en veremos, el investigador García advirtió que eso “demuestra que la plata con la que el Gobierno pensaba saldar cuentas no estaba (cuando llegaron), así que no se conoce de dónde va a salir para la compra de cartera. Toca esperar el detalle”. ”La ministra (de Salud, Ana María Vesga) ha hecho un gran esfuerzo, pero si no le dan recursos adicionales, no podrá sacar adelante el plan de choque”, agregó Silva. Le puede interesar: Lucas Murillo superó la cirugía a corazón abierto, pero las siguientes 72 horas serán cruciales para su recuperación

3. ¿Quiénes son los pacientes priorizados?

El plan de choque, según De la Espriella, busca atender a 1’069.196 usuarios que tienen pendientes medicamentos o procedimientos médicos, tras detectar más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia de Salud, entre enero y julio de 2026. El presidente añadió que el 92% de esas quejas está relacionado con obstáculos para acceder a servicios y tecnologías y que, según el Ministerio de Salud, implementará el mecanismo con apoyo de las EPS y a partir del cruce de peticiones, quejas y reclamos. La primera fase del plan priorizará la atención de los pacientes según su nivel de riesgo, especialmente aquellos con patologías que pueden comprometer la vida o generar una pérdida irreversible de la respuesta terapéutica, entre ellas cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente y VIH. También serán priorizados pacientes con alta probabilidad de hospitalización, como quienes presentan EPOC, asma, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, así como mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales y personas con patologías que puedan presentar descompensación. Sobre esto, Denis Silva celebró que “por fin tenemos claro cuántos pacientes son” y señaló que “la información de ellos está, pues eso se contrastó con la Cuenta de Alto Costo”, que es el organismo del sistema de salud que gestiona, analiza y compensa el impacto económico y clínico de las enfermedades de alto costo en Colombia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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