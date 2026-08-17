Duras críticas por entrega de balones de Abelardo de la Espriella en Buenaventura: “eso es mucha miserableza”

La visita del presidente Abelardo de la Espriella a Buenaventura, este domingo 16 de agosto, terminó rodeada de polémica por la entrega de balones de fútbol a niños mientras numerosas familias de la ciudad enfrentan daños en sus viviendas, problemas de acceso al agua y afectaciones en infraestructura tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
Videos difundidos en redes sociales muestran al mandatario lanzando balones desde una camioneta. Los elementos deportivos llevaban mensajes asociados a su movimiento político, una situación que provocó cuestionamientos adicionales sobre la naturaleza de la ayuda entregada durante la emergencia.
En una de las grabaciones, un habitante de Buenaventura cuestionó directamente al mandatario y pidió que las ayudas se concentraran en las necesidades que enfrenta la población.