Duras críticas por entrega de balones de Abelardo de la Espriella en Buenaventura: “eso es mucha miserableza”

La visita del presidente Abelardo de la Espriella a Buenaventura, este domingo 16 de agosto, terminó rodeada de polémica por la entrega de balones de fútbol a niños mientras numerosas familias de la ciudad enfrentan daños en sus viviendas, problemas de acceso al agua y afectaciones en infraestructura tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Videos difundidos en redes sociales muestran al mandatario lanzando balones desde una camioneta. Los elementos deportivos llevaban mensajes asociados a su movimiento político, una situación que provocó cuestionamientos adicionales sobre la naturaleza de la ayuda entregada durante la emergencia. En una de las grabaciones, un habitante de Buenaventura cuestionó directamente al mandatario y pidió que las ayudas se concentraran en las necesidades que enfrenta la población.

“Señor presidente, un consejo le brindo yo: que se ponga la mano en el corazón y traiga cosas de construcción”, manifestó el hombre. También señaló que en su comunidad persisten dificultades para acceder a agua y alimentos y resumió su reclamo con una frase que comenzó a circular en redes: “Lo que necesitamos es techo, necesitamos ayuda normalmente, no balones”. Otra de las personas que aparece en las grabaciones cuestionó que, mientras la salud y la educación de Buenaventura enfrentan dificultades, la respuesta incluyera la entrega de balones de fútbol.

El acto generó reacciones no solo en la comunidad

La Fundación Pares también se pronunció sobre la situación de Buenaventura y cuestionó que las necesidades de la población continúen sin respuestas concretas una semana después del terremoto. Lea aquí: Piden moción de censura a MinVivienda, quien se fue de paseo a Santa Marta mientras Colombia enfrenta la emergencia del terremoto Linda Posso, líder y enlace de Pares en Buenaventura, señaló que el abastecimiento de ayudas puede ser apenas una solución temporal y planteó interrogantes sobre qué ocurrirá con las personas que perdieron sus viviendas. La organización también llamó la atención sobre la situación de seguridad que atraviesa el puerto, donde, según su comunicado, continúan las dinámicas de violencia y extorsión pese a la magnitud de la emergencia.

Para Pares, la visita presidencial representaba una oportunidad para demostrar en el territorio el compromiso del Gobierno con la descentralización. Sin embargo, la fundación cuestionó que algunas de las promesas anunciadas todavía no sean tangibles para la población. Buenaventura se encuentra entre los territorios afectados por el terremoto. En el barrio Lleras, en la comuna 3, más de 800 viviendas resultaron destruidas o colapsaron, según los reportes entregados durante el Puesto de Mando Unificado. Además, seis instituciones educativas quedaron completamente destruidas y cerca de 2.800 estudiantes quedaron sin clases presenciales.

La deuda del agua en Buenaventura

El reclamo por el agua tampoco surgió exclusivamente a raíz del terremoto. La ciudad arrastra desde hace años dificultades en el suministro de agua potable. A finales de julio, el Departamento Nacional de Planeación reportó que Buenaventura tenía una continuidad promedio del servicio de apenas 4,5 horas al día y pérdidas cercanas al 92% del caudal producido.

Precisamente, durante su visita, De La Espriella anunció que el Gobierno Nacional trabajará en la solución del problema del acueducto, al que calificó como una deuda histórica con el distrito. “Estamos también dispuestos desde el Ministerio de Vivienda del Gobierno Nacional a resolver el tema del acueducto, que es una deuda histórica”, afirmó el presidente.

¿Qué fue a hacer De La Espriella a Buenaventura?

El mandatario llegó a Buenaventura para conocer las afectaciones provocadas por el terremoto y presentar las acciones del Gobierno para atender la emergencia. Durante su intervención aseguró que el objetivo no es únicamente responder a la situación inmediata, sino avanzar en la transformación y reconstrucción del territorio. De La Espriella afirmó que el Gobierno había enviado más de 260 kilos de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, además de personal de salud. También informó sobre la instalación de carpas para ampliar la capacidad hospitalaria, el traslado de pacientes de alta complejidad a otros departamentos y la reactivación, desde el 14 de agosto, del buque hospital Benkos Biohó.

También anunció recursos para recuperar el Hospital Luis Ablanque de la Plata y fortalecer los equipos básicos de salud. En materia de vivienda e infraestructura, el presidente aseguró que Buenaventura no será nuevamente “la tierra del olvido” y prometió avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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