Néstor Lorenzo cuestionó el posible formato de las Eliminatorias al Mundial de 2030: “Desvirtuaría todo”

En la rueda de prensa previa al compromiso frente a Paraguay, que se disputará este viernes 2 de octubre, a las 7:00 p. m., en New Jersey, el entrenador argentino se refirió a la posibilidad de que Argentina, Paraguay y Uruguay, países que serán anfitriones del certamen, participen en las clasificatorias de la Conmebol, pese a tener asegurada su presencia en el torneo.

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, expresó su desacuerdo con los posibles cambios que tendrían las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2030, una Copa del Mundo que se disputará en seis países y que tendría, según las propuestas que han trascendido, 64 selecciones participantes.

La propuesta que ha trascendido contempla que las tres selecciones disputen las Eliminatorias, pero que sus posiciones en la tabla no se tengan en cuenta para la asignación de los cupos. De esta manera, Sudamérica tendría tres plazas directas y una para el repechaje entre las otras siete selecciones que no sean anfitrionas, en un formato que todavía no es oficial.

Este escenario ha generado interrogantes sobre el desarrollo de la competencia, pues los resultados de los anfitriones podrían incidir indirectamente en las posibilidades de sus rivales. Por ejemplo, si Uruguay termina en la séptima posición, el cupo al repechaje podría pasar al siguiente equipo elegible, mientras que, si Paraguay ocupa esa casilla, la oportunidad podría extenderse hasta posiciones inferiores.

Lorenzo fue claro al expresar su preocupación por esta posibilidad y consideró que la medida afectaría la esencia de una competencia que históricamente se ha caracterizado por su exigencia y dificultad.

“Creo que no es oficial. Desde mi punto de vista, desvirtuaría un poco la Eliminatoria, que siempre fue tan difícil en Sudamérica. Tres clasificados de Europa y tres de Sudamérica desvirtúan todo. Esperemos que no prospere por el bien del fútbol”, manifestó el seleccionador colombiano.

Para el estratega, permitir que algunas selecciones compitan sin tener en juego un cupo al Mundial podría alterar el sentido deportivo de las clasificatorias. En ese contexto, considera que, si los países anfitriones participan, deberían hacerlo con la posibilidad de disputar la clasificación, en lugar de ocupar lugares que no tengan incidencia en la distribución de las plazas.

De acuerdo con lo que se ha conocido sobre el posible calendario, las nuevas Eliminatorias comenzarían en septiembre de 2027, aunque todavía se esperan definiciones oficiales de la FIFA y la Conmebol sobre el formato que se implementará para la cita mundialista.

Colombia, en etapa de construcción

Más allá de su postura sobre el futuro de las clasificatorias, Lorenzo también se refirió al presente de la Selección Colombia y al proceso de renovación que afronta el equipo, luego del Mundial de Norteamérica y de la salida de referentes como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes, según la información entregada, anunciaron su retiro del combinado nacional.

El entrenador reconoció que el equipo atraviesa una etapa de construcción y formación, en la que el principal objetivo es encontrar nuevas alternativas y consolidar una base de jugadores que permita afrontar los próximos desafíos internacionales.

“Ahora estamos en una etapa de construcción, tenemos que decir la verdad, no está el equipo armado”, reconoció Lorenzo ante los periodistas.

Para esta Fecha FIFA, el técnico argentino convocó a varios futbolistas jóvenes y con poca experiencia en la selección absoluta, entre ellos Juan Manuel Rengifo, Yaser Asprilla y Matías Orozco, quienes tendrán la oportunidad de mostrar sus condiciones y ganarse un lugar en el proceso.

Además, el seleccionador dejó al margen a jugadores habituales como Luis Díaz y Jefferson Lerma, en una convocatoria que le permite explorar nuevas opciones y observar el rendimiento de futbolistas que buscan consolidarse en el equipo nacional.