Néstor Lorenzo cuestionó el posible formato de las Eliminatorias al Mundial de 2030: “Desvirtuaría todo”

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, expresó su desacuerdo con los posibles cambios que tendrían las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2030, una Copa del Mundo que se disputará en seis países y que tendría, según las propuestas que han trascendido, 64 selecciones participantes.
En la rueda de prensa previa al compromiso frente a Paraguay, que se disputará este viernes 2 de octubre, a las 7:00 p. m., en New Jersey, el entrenador argentino se refirió a la posibilidad de que Argentina, Paraguay y Uruguay, países que serán anfitriones del certamen, participen en las clasificatorias de la Conmebol, pese a tener asegurada su presencia en el torneo.