‘Timochenko’ y otros exFarc declararán en juicio de la JEP contra el excongresista Luis Almario

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó las pruebas que serán practicadas durante el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de su presunta participación, junto con integrantes de las extintas Farc, en un plan de persecución contra el denominado ‘turbayismo’ en Caquetá.

Entre las pruebas solicitadas por la UIA están los testimonios de 17 personas. En la lista aparecen Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’; Milton de Jesús Toncel Redondo y Fabián Ramírez Cabrera, además de otros antiguos integrantes de las extintas Farc.

Los testimonios harán parte del proceso que adelanta la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, en lo que constituye el primer juicio de esta jurisdicción relacionado con la denominada ‘Farcpolítica’.

Por su parte, la defensa de Almario podrá presentar 21 testimonios, entre ellos el del propio excongresista. En esta lista también aparecen algunos de los antiguos integrantes de las Farc llamados por la UIA.

La acusación de la UIA comprende 30 hechos jurídicamente relevantes ocurridos entre 1994 y 2007, entre ellos homicidios, desplazamientos forzados y privaciones de la libertad. En ese grupo están el asesinato del entonces gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias, ocurrido el 20 de junio de 1996, y la masacre de la familia Turbay Cote, registrada en diciembre de 2000.

De acuerdo con la hipótesis de la UIA, Almario habría participado en el diseño, coordinación y ejecución de un plan dirigido contra el denominado ‘turbayismo’ en Caquetá. Esa teoría será sometida a debate y contradicción durante el juicio, en el que las partes deberán presentar y controvertir las pruebas decretadas.

Almario fue aceptado en la JEP en 2020, mediante una decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. La propia jurisdicción explicó que estos estaban vinculados con homicidios de integrantes de la familia Turbay Cote y otras personas, dentro del marco del Caso 01.

El excongresista ha mantenido su posición de no reconocer responsabilidad por los hechos que se le atribuyen. Por esa razón, el caso avanzó al procedimiento adversarial ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

La JEP ya había identificado el proceso contra Almario como su primer proceso adversarial y la acusación presentada por la UIA fue la primera de esta unidad en el marco de la jurisdicción. La Fiscalía de la JEP lo acusó por el delito de persecución, considerado un crimen de lesa humanidad.

Ahora, con las pruebas decretadas, el juicio avanzará con la práctica de los testimonios solicitados por la acusación y la defensa.

Las declaraciones de antiguos integrantes de las Farc serán uno de los elementos que deberán ser debatidos y valorados por los magistrados antes de determinar la responsabilidad o inocencia del excongresista.

En caso de que Almario sea declarado responsable y no reconozca su responsabilidad y resulten condenados en un juicio contradictorio, las sanciones ordinarias contemplan una privación efectiva de la libertad de entre 15 y 20 años cuando se trate de graves infracciones o violaciones.

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