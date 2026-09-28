De la Espriella ofrece beneficio a investigados que entreguen pruebas de corrupción del gobierno Petro

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la sentencia en contra del exsenador Iván Name involucrado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y le hizo un llamado a la justicia para las personas investigadas del gobierno de Gustavo Petro.

Para el mandatario, lo ocurrido con el congresista del Partido Verde es una prueba de la corrupción ejercida en el periodo anterior mediante dineros públicos, por lo que valoró la decisión del Consejo de Estado sobre la muerte política del legislador.

Asimismo, el mandatario le pidió a la justicia habilitar marcos de colaboración que se amparen en el Código Penal para que los investigados, detenidos o futuros procesados entreguen pruebas contundentes, delaten a sus cómplices y revelen a todos los actores que participaron en el desfalco de los fondos públicos.

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“A los corruptos que están en las cárceles, a los investigados y a los que pronto serán investigados y procesados les digo: arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices, piensen en sus familias y resarzan el daño que le hicieron a la patria. Con verdad tendrán, si lo hacen, un castigo atenuado por la colaboración y por el acto de contrición que es absolutamente necesario”, expresó el jefe de Estado.

Con su anuncio, el presidente propone que quienes brinden información o entreguen pruebas reciban una reducción en sus respectivas penas.

En medio de su alocución, De la Espriella anunció que también puso a conocimiento de las autoridades las irregularidades detectadas en entidades como el Fomag, la UNGRD y la Fiduprevisora, además de exigirle a sus funcionarios un manejo transparente de los recursos del Estado.