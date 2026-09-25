Consejo de Estado declara la muerte política de Iván Name por caso de corrupción en la UNGRD

El Consejo de Estado declaró, en primera instancia, la pérdida de investidura de Iván Leónidas Name Vásquez, quien fue elegido senador dentro de la coalición Alianza Verde–Centro Esperanza para el periodo 2022-2026. También fungió como presidente del Senado entre 2023 y 2024, cargo al que llegó con 54 votos. El alto tribunal determinó que Name utilizó su cargo para incurrir en el delito de tráfico de influencias debidamente comprobado. Esto, tras conocerse que habría recibido altas sumas de dinero por parte de los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López y Sneyder Pinilla, con la intervención de los altos funcionarios del Estado Carlos Ramón González y Sandra Ortiz.

El propósito de esta confabulación estaría relacionado con favorecer las reformas impulsadas por el gobierno del expresidente Gustavo Petro, que se tramitaban en el Senado de la República, entre ellas, el proyecto de reforma pensional. Y es que una investigación de la Fiscalía encontró que Ortiz trasladó $3.000 millones en efectivo a Name, dinero que habría hecho parte del esquema de corrupción de la UNGRD. Los recursos habrían sido entregados en dos momentos, los días 12 y 13 de octubre de 2023. La exfuncionaria habría recibido el dinero de López y Pinilla y luego lo habría llevado hasta la vivienda de Iván Name. La investigación también determinó que se trató de dos entregas de $1.500 millones cada una. Lea también: Entre chats y declaraciones de un escolta: las pruebas judiciales que arrinconan a Sandra Ortiz en el escándalo de la UNGRD

La decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado consideró que Name, cuando era presidente del Senado, ayudó en el trámite de la reforma pensional a cambio de obtener un provecho indebido, ajeno a la ética parlamentaria y al principio de representación democrática. Y aunque el político aparentaba mostrar una oposición frente al gobierno de Gustavo Petro, en la práctica, sus actuaciones favorecieron una iniciativa del mismo Gobierno. “Se configuró, por lo tanto, el ejercicio indebido de influencias en el que, gracias a su investidura y a su calidad de presidente del Senado de la República, gestó el trámite de la reforma pensional, apartándose de sus funciones como presidente y competente para dirigir las sesiones, cediendo dicho poder a la senadora María José Pizarro, a sabiendas de las consecuencias de su conducta, apartada de los fines constitucionales; conducta indigna de un congresista que transgrede gravemente la moralidad pública y el principio de representación”, se lee en la sentencia.

Sandra Ortiz, Iván Name, Sneyder Pinilla y Olmedo López. FOTOS: Colprensa

De esta forma, el alto tribunal concluyó que la conducta de Iván Name resultó contraria a los principios éticos que deben regir a los congresistas. Por esta razón, decretó la pérdida de su investidura, sanción que, una vez quede en firme, le impedirá volver a ocupar una curul en el Congreso. El político puede apelar la decisión de primera instancia ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Si esta instancia confirma la decisión y queda en firme, se hará efectiva la “muerte política”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Le recomendamos leer: Exclusivo: La denuncia engavetada por falso testimonio contra el ‘prestamista’, testigo clave en el caso UNGRD

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