Abelardo de la Espriella revela plan contra la delincuencia: brigadas especiales llegarán a nueve ciudades; detalles

La seguridad fue el eje del encuentro que sostuvo este martes el presidente electo, Abelardo de la Espriella, con los alcaldes de las principales ciudades del país en Barranquilla. Al término de la reunión, los mandatarios locales expresaron su respaldo a la estrategia del nuevo Gobierno, que contempla la creación de bloques especializados para enfrentar la delincuencia urbana y una mayor coordinación entre la Nación y las administraciones locales.
En contexto: De la Espriella reiteró idea de bloques de seguridad urbana en reunión con alcaldes: “Recuperaremos el orden”
La principal iniciativa será la puesta en marcha de los ‘bloques de seguridad urbana’, grupos integrados por policías de distintas especialidades que estarán dedicados exclusivamente a combatir la extorsión, el hurto, el homicidio y las organizaciones criminales.
Se trata de integrantes activos de la Policía y no de civiles, como se había rumorado en un inicio. Y, a diferencia de lo dicho en campaña, el presidente electo no habría hablado de militarizar las ciudades, pues en estos grupos solo estarían policías.