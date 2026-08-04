Ariana Grande y su cambio físico: las declaraciones de la cantante sobre su cuerpo tras el revuelo por Petal

Desde hace varios días, Ariana Grande es tendencia en redes sociales. El motivo no es únicamente el lanzamiento de Petal, su octavo álbum de estudio, sino también las imágenes del videoclip del sencillo principal, donde varios seguidores aseguraron sentirse preocupados por su aspecto físico. En algunas escenas del video, los planos dejan ver con claridad los huesos de su pecho, hombros, espalda y brazos, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en plataformas como X, TikTok e Instagram. Muchos usuarios expresaron inquietud por la apariencia de la cantante, mientras otros recordaron que Ariana siempre ha sido una persona de contextura delgada y pidieron evitar cualquier tipo de especulación sobre su salud.

La conversación no es nueva. Desde que la artista obtuvo el papel de Glinda en la adaptación cinematográfica de Wicked, su apariencia física ha sido objeto de un escrutinio constante. Cada estreno, alfombra roja o entrevista ha dado paso a comentarios sobre su peso, una situación que incluso ella misma ha rechazado públicamente en varias ocasiones.

Ariana Grande muchas veces se ha referido a los comentarios sobre su físico

En abril de 2023, Ariana Grande publicó un video de más de tres minutos para responder a quienes aseguraban que lucía “demasiado delgada”. Lejos de referirse a un diagnóstico específico, la cantante pidió dejar de comentar la apariencia física de las personas. Conozca: Ariana Grande preocupa a sus fans: covid-19, agotamiento y una relación bajo lupa con Cynthia Erivo “Creo que deberíamos ser más amables y sentirnos menos cómodos comentando los cuerpos de otras personas, sin importar si creemos que estamos diciendo algo positivo o bien intencionado”, expresó. La artista también sorprendió al revelar que el cuerpo con el que muchos la comparaban era, según ella, el momento menos saludable de su vida.

“El cuerpo con el que comparan mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo. Estaba tomando muchos antidepresivos, bebía alcohol mientras los tomaba, comía mal y atravesaba el punto más bajo de mi vida cuando tenía la apariencia que ustedes consideran saludable”, afirmó. Para Ariana, el aspecto físico no permite conocer la realidad de una persona. “Hay muchas maneras diferentes de verse saludable y hermosa. Nunca sabes por lo que alguien está pasando, incluso si crees que hablas desde el cariño”, añadió entonces.

Petal, la “era” que reabrió la conversación sobre el cuerpo de Ariana Grande ¿Qué revela?

Aunque Ariana Grande no ha confirmado que el videoclip de Petal sea una respuesta directa a las críticas sobre su aspecto, muchos seguidores han encontrado referencias a la presión que supone vivir bajo el escrutinio permanente. La producción comienza con una audición ficticia en la que el personaje interpretado por la cantante escucha frases como que es “inauténtica”, “poco atractiva”, que “extrañan a la vieja Ariana” o incluso insinuaciones sobre supuestos problemas psicológicos. A medida que avanza el video, el personaje enfrenta críticas constantes sobre su imagen y termina rebelándose contra quienes buscan moldearla. La escena ha sido interpretada por numerosos seguidores como una representación de la presión que la cantante ha enfrentado durante años por su apariencia física y por las expectativas que existen sobre ella como figura pública.

Las propias letras del álbum también parecen apuntar en esa dirección. Varias canciones hablan de poner límites, alejarse de relaciones tóxicas, sobrevivir a la presión y renacer después de momentos difíciles. Sin embargo, Ariana nunca ha confirmado que todas esas composiciones hagan referencia a los comentarios sobre su cuerpo, por lo que las interpretaciones corresponden a análisis de seguidores y críticos musicales.

El lanzamiento del disco coincidió además con otra noticia que alimentó la conversación alrededor de la artista. Ariana Grande anunció que, una vez finalice la gira Eternal Sunshine el próximo 1 de septiembre en Londres, se retirará temporalmente de la vida pública y también abandonará el musical Sunday in the Park with George, con el que iba a debutar en el West End. Según explicó su representante, la decisión responde a la necesidad de tomar un descanso después de años de exposición constante y de un escrutinio público “interminable”. Posteriormente, la propia cantante aclaró en un video que la decisión no fue una reacción impulsiva ni una respuesta a las críticas recientes.

“Es un plan que había hecho silenciosamente hace mucho tiempo. Es una decisión tomada desde un lugar consciente y fortalecido”, explicó. También quiso tranquilizar a sus seguidores, preocupados porque la negatividad hubiera terminado afectando su carrera. “Muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Es necesario poner límites y, al mismo tiempo, esta sigue siendo la mejor experiencia profesional de mi vida”, aseguró.

Las comparaciones con Karen Carpenter

En medio del debate, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a comparar a Ariana Grande con Karen Carpenter, la legendaria voz de The Carpenters, fallecida en 1983 a los 32 años. Carpenter luchó durante una década contra la anorexia nerviosa, un trastorno de la conducta alimentaria que finalmente derivó en complicaciones cardíacas relacionadas con la desnutrición prolongada.

La comparación surgió exclusivamente por la delgadez de ambas artistas. No obstante, actualmente no existe información pública que indique que Ariana Grande padezca esa enfermedad ni otra condición médica relacionada con su aspecto físico. Precisamente por esa ausencia de información confirmada, especialistas y organizaciones dedicadas a la salud mental insisten desde hace años en evitar diagnósticos realizados a partir de fotografías o videos difundidos en internet.

¿y si el cambio de Ariana Grande está ocultando algo más?

El caso de Ariana Grande también ha reabierto una conversación frecuente en la industria del entretenimiento: los riesgos de juzgar la apariencia de las figuras públicas sin conocer el contexto. Uno de los ejemplos más recordados es el del actor Chadwick Boseman. En 2020 fue objeto de burlas y comentarios por la notable pérdida de peso que mostraban algunas de sus apariciones públicas. Semanas después se conoció que llevaba cuatro años luchando en privado contra un cáncer de colon mientras filmaba producciones como Black Panther y las películas de Avengers. Su decisión fue mantener el diagnóstico en reserva para que su enfermedad no definiera su carrera.

Chadwick Boseman murió en 2020 tras una larga batalla contra el cáncer de colón. FOTO: Redes sociales, Tiktok, AFP.

Semanas después se conoció que llevaba cuatro años luchando en privado contra un cáncer de colon mientras filmaba producciones como Black Panther y las películas de Avengers. Su decisión fue mantener el diagnóstico en reserva para que su enfermedad no definiera su carrera.

Algo similar ocurrió con Selena Gomez, quien durante años recibió críticas por las fluctuaciones en su peso antes de explicar que el lupus que padece y los medicamentos necesarios para tratarlo provocaban esos cambios físicos. La actriz Christina Applegate también enfrentó comentarios sobre su apariencia después de revelar que padecía esclerosis múltiple, mientras que Karol G explicó en su momento que una resistencia a la insulina afectaba su peso. Cada uno de esos casos terminó recordando una misma lección: la apariencia física rara vez cuenta toda la historia.

Por ahora, más allá de las múltiples teorías que circulan en redes sociales, no existe información pública que explique las razones detrás de su cambio físico. Lo que sí ha expresado la propia artista es su deseo de establecer límites, alejarse temporalmente del foco mediático y continuar priorizando su bienestar mientras inicia una nueva etapa de su carrera.