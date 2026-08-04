¿Le alcanza para una hamburguesa triple? Una primera cita en Medellín ya cuesta entre $100.000 y $150.000

Una hamburguesa triple carne fue suficiente para encender uno de los debates virales de las últimas semanas. Todo comenzó con el relato de un creador de contenido sobre una primera cita en la que su acompañante pidió el plato más costoso del menú terminó dividiendo opiniones sobre quién debe pagar, qué tan caro puede ser un encuentro y si el precio de una comida puede definir el futuro de una relación. Lo cierto de ello es que salir a una primera cita hoy día representa un gasto que cada vez pesa más en el presupuesto de los colombianos. En Medellín, una salida promedio para dos personas a un café o restaurante oscila entre $100.000 y $150.000, aunque el valor puede duplicarse fácilmente dependiendo del lugar, las bebidas, el transporte o si la noche continúa en un bar. Y es que la hamburguesa terminó siendo solo el símbolo de un fenómeno más amplio, el cual se resumen en el fenómeno de la inflación , que se ubicó en 6,14% a junio de 2026 y explica el aumento del costo de comer fuera de casa y la presión por ofrecer una buena experiencia en tiempos donde el bolsillo obliga a planear incluso los momentos de ocio. De hecho, la categoría de Restaurantes y hoteles registró una inflación anual del 9,59%, situándose muy por encima del promedio nacional. Le puede interesar: ¿Tacaño nivel Super Saiyajin? La primera cita que desató un debate por una hamburguesa triple

Una hamburguesa que terminó hablando de economía.

Para Claudia Ximena Flórez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, el país no terminó discutiendo una hamburguesa, sino el costo de socializar. La economista recuerda que el caso surgió cuando el creador de contenido venezolano Luis Miguel Castillo contó en TikTok una primera cita de hace algunos años en la que su acompañante pidió una hamburguesa triple carne, situación que interpretó como una señal de incompatibilidad. La respuesta de la joven involucrada superó los 10 millones de reproducciones y se convirtió en una experiencia personal en un debate nacional sobre dinero, cortesía y expectativas.

“La hamburguesa fue el pretexto; la tensión real es entre el deseo de socializar y un bolsillo que ya no perdona improvisaciones”, explica la docente. El contexto económico ayuda a entender la discusión. Según el análisis de la académica, una hamburguesa triple que costaba alrededor de $28.178 en 2022 hoy ronda los $38.361, un incremento cercano al 36,1% en apenas cuatro años. Cuando un plato aumenta más de un tercio de su precio, dice, deja de ser una decisión trivial y se convierte en una decisión financiera. Lea más: BACU acelera su expansión en Medellín: superó 40.000 órdenes y proyecta abrir 10 nuevos restaurantes

¿Cuánto debe presuponer para una primera cita?

La experiencia, el ambiente y la calidad pesan tanto como el precio al momento de elegir dónde tener una primera cita en Medellín. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA

Aunque el promedio para una primera cita en Medellín se ubica entre $80.000 y $120.000 para dos personas, el valor final depende del tipo de experiencia que se quiera ofrecer y de la zona de la ciudad elegida. Quienes buscan una salida sencilla para conversar pueden destinar entre $60.000 y $100.000. Ese presupuesto alcanza para un café de especialidad acompañado de postres o helados en sectores como Laureles o los alrededores del Jardín Botánico, e incluso para compartir unas cervezas artesanales o una comida rápida en lugares tradicionales como el Parque de El Poblado o el Parque de Envigado. Si el plan es ir a cine, dos entradas cuestan entre $25.000 y $70.000, dependiendo de la sala y el horario, mientras que un combo para compartir ronda los $59.900, por lo que la salida completa puede costar entre $85.000 y $130.000. En un rango intermedio, entre $120.000 y $200.000, aparecen las opciones que suelen ser el estándar para una primera cita. Restaurantes como Crepes & Waffles permiten disfrutar de dos platos, bebidas y postres por cerca de $107.000, mientras que propuestas como Gabo.mde, con sedes en El Poblado y Envigado, o Bihao Cocina Colombiana, en Manila, ofrecen experiencias gastronómicas que oscilan entre $110.000 y $140.000 por pareja. En esta categoría también se encuentran terrazas y restaurantes como Cannario Rooftop o Alambique, donde una cena con platos fuertes y bebidas puede rondar entre $140.000 y $220.000, dependiendo de la elección del menú. Conozca también: Andrés Carne de Res cerró su restaurante hasta el 18 de junio en Medellín: esta es la razón Incluso fuera de las zonas más tradicionales de la ciudad hay alternativas para una cita sin disparar el presupuesto. En el norte de Medellín, establecimientos como Hangar M45 Azotea, en Manrique la 45, Restaurante InSitu, dentro del Jardín Botánico, Brusco, en Campo Valdés, o Bruma Restaurante Ofrecen ambientes pensados para parejas con cuentas que, en la mayoría de los casos, se mantienen entre $110.000 y $160.000 por pareja. Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, los costos aumentan considerablemente. Restaurantes como Mombasa, en El Poblado, registran consumos de entre $280.000 y $350.000 para dos personas, mientras que en RITWAL Mesa & Mística una cena con platos de autor, coctelería y vino puede superar los $500.000. A estos valores todavía habría que sumar el transporte —entre $15.000 y $40.000 por trayecto en plataformas digitales— o el parqueadero, que puede costar entre $5.000 y $12.000,haciendo que una cita inicialmente presupuestada en $120.000 termine acercándose a los $180.000 o más.

Una cita ya representa más de un día de trabajo.

Más allá del monto, el verdadero impacto aparece cuando se compara con los ingresos. Según Flórez,una primera cita de $100.000 equivale aproximadamente al 5% del ingreso mensual de un trabajador que gana el salario mínimo en 2026 y representa más de un día completo de trabajo, si se toma como referencia el ingreso diario. La experta agrega que,Siguiendo la regla financiera del 50/30/20, un trabajador con salario mínimo dispone de cerca de $600.000 al mes.para todos sus gastos personales y de entretenimiento. En ese escenario, una sola cita consume la sexta parte de ese presupuesto; dos salidas en un mismo mes representarían cerca de un tercio del dinero destinado al ocio. Por eso considera que, para buena parte de los colombianos, salir ya no es un gasto espontáneo sino una decisión que requiere planeación. Puede leer: Trago, restaurante y domicilios: los gastos que más recortan los colombianos para llegar a fin de mes

El precio importa, pero ya no lo es todo

Desde el sector gastronómico también han identificado cambios en el comportamiento de los consumidores. Stephanie Gómez, CEO y cofundadora de BACU, afirma que hoy las parejas mantienen la costumbre de pedir un plato fuerte por persona, pero cada vez es más común compartir entradas o postres para optimizar el presupuesto. En esa cadena, una salida para dos personas suele ubicarse entre $110.000 y $150.000,incluyendo una entrada para compartir, dos platos principales y bebidas. Según la cofundadora de BACU, aunque el precio continúa siendo un factor importante, los clientes valoran cada vez más la relación entre calidad, cantidad, sabor y ambiente. “Hoy el consumo se evalúa de forma más integral: no se trata solo del precio, sino también de la calidad, el sabor, la porción y el ambiente del lugar”, explica. Por eso se recomienda que quienes quieran invitar a alguien sin exceder su presupuesto opten por restaurantes con menús versátiles y platos que les permitan compartir sin sacrificar la experiencia. Conozca más: Mundial 2026 dejaría ventas adicionales por $656.000 millones a bares y restaurantes en Colombia

Las redes sociales también encarecen las expectativas

Para la economista de la Universidad de San Buenaventura, el debate también refleja cómo las redes sociales han modificado la forma de consumir. Explica que las plataformas digitales suelen mostrar citas en azoteas, restaurantes exclusivos o experiencias de lujo, lo que termina elevando el estándar de lo que muchas personas consideran una salida “normal”. A esto se suma que los pagos digitales reducen la sensación inmediata de gasto y que muchas decisiones terminan respondiendo más a la imagen que se quiere proyectar que a la capacidad económica de quien invita. “Cuando la audiencia potencial de una cita pasa de dos personas a millones, el gasto se vuelve performativo: ya no se paga solo la comida, se paga la imagen”, señala. La primera cita sigue siendo importante, pero ahora se presupuesta Pese al incremento de los precios, los colombianos no han dejado de salir. Lo que sí cambió fue la manera de hacerlo. Según Flórez, los hogares comparan más, buscan promociones, reducen la frecuencia de las salidas y analizan mejor la relación entre precio y experiencia.En otras palabras, el ocio dejó de ser un gasto impulsivo para convertirse en un rubro que también se administra. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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