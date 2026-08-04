¿Le alcanza para una hamburguesa triple? Una primera cita en Medellín ya cuesta entre $100.000 y $150.000

Una hamburguesa triple carne fue suficiente para encender uno de los debates virales de las últimas semanas. Todo comenzó con el relato de un creador de contenido sobre una primera cita en la que su acompañante pidió el plato más costoso del menú terminó dividiendo opiniones sobre quién debe pagar, qué tan caro puede ser un encuentro y si el precio de una comida puede definir el futuro de una relación.
Lo cierto de ello es que salir a una primera cita hoy día representa un gasto que cada vez pesa más en el presupuesto de los colombianos. En Medellín, una salida promedio para dos personas a un café o restaurante oscila entre $100.000 y $150.000, aunque el valor puede duplicarse fácilmente dependiendo del lugar, las bebidas, el transporte o si la noche continúa en un bar.
Y es que la hamburguesa terminó siendo solo el símbolo de un fenómeno más amplio, el cual se resumen en el fenómeno de la inflación , que se ubicó en 6,14% a junio de 2026 y explica el aumento del costo de comer fuera de casa y la presión por ofrecer una buena experiencia en tiempos donde el bolsillo obliga a planear incluso los momentos de ocio.
De hecho, la categoría de Restaurantes y hoteles registró una inflación anual del 9,59%, situándose muy por encima del promedio nacional.
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