En ese tiempo, alegó el abogado, su defendido no pudo acceder a sus pertenencias –que están en cadena de custodia– para comunicarse con un abogado y sus familia en Estados Unidos. “Él me dice que esta es la hora que no ha podido hablar con su madre ni con su padre porque en su poder no se encuentran su celular”, argumentó el abogado.

En esa línea argumentó que hubo vicios en el procedimiento de detención de parte de la Policía colombiana, pues no le habría sido leída la orden de captura cuando llegó a Bogotá, a donde, según el abogado, estaba montado “un show mediático”.

“Según mi defendido, no es cierto que cuando llegó a Bogotá fue leída la orden de captura, no le fueron comunicado sus derechos ni le fueron aclarados los motivos por el cual estaba siendo capturado, sendos delitos de feminicidio y otros, con sus agravantes. No hubo esa comunicación”, insistió el abogado asegurando que su defendido respondió a ello negándose, a los gritos, a firmar ni colocar sus huellas dactilares en documentos hasta que no estuviese un representante de la Embajada o un abogado de su confianza.