Agredir a su ex también es violencia intrafamiliar

El pasado lunes, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer una sentencia, en la que analiza el caso de dos hermanos adultos, que habían compartido residencia por un período no superior a 3 meses. Tras ambos enfrentarse a golpes en un altercado, uno de ellos instauró una denuncia por violencia intrafamiliar, no obstante, un juez penal municipal absolvió al acusado al considerar que entre los implicados no existía unidad doméstica, es decir, cada uno había ya conformado su propio núcleo familiar. La Corte se abstuvo de casar el expediente, explicando que “no toda agresión entre parientes constituye violencia intrafamiliar”.