Operativo agridulce en Bogotá: cayeron 23 de la banda “el Mesa”, pero a su jefe le suspendieron orden de captura

“Así es muy jodido luchar contra la delincuencia en el país”, declaró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para resaltar la paradoja que significa el haber capturado a 23 miembros de la banda “el Mesa” en la capital, mientras su verdadero jefe está libre por ser vocero de paz.
La frase la pronunció este lunes el mandatario distrital, tras presentar un operativo de la Policía en el que fueron detenidos los miembros de la organización criminal originaria de Bello, Antioquia, los cuales delinquían también en la localidad de Suba y el vecino municipio de Soacha.
Según las autoridades, en la capital este grupo se dedica al tráfico de narcóticos, el sicariato, la extorsión y desplazamiento forzado, entre otros delitos.