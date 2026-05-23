Video | Así despidió el Liverpool a Mohamed Salah; el club le agradeció al ‘rey egipcio’ su legado

Luego de nueve años en Liverpool, el egipcio Mohamed Salah termina su vinculación con el club, que le hizo un emotivo video de despedida al rey egipcio que ganó seis títulos con los Reds. En las redes sociales, el club publicó que, “desde su llegada en 2017, Salah ha dejado su nombre en los libros de récords del club con números individuales asombrosos y un éxito colectivo histórico”. También le puede interesar: Lucho Díaz disputa en Berlín la final de la Pokal alemana: conozca la agenda de los cafeteros este fin de semana Además, resaltó entre sus títulos la “Liga de Campeones y el bicampeón de la Premier League, enfatizando en que ocupa el tercer lugar en la lista de los mejores goleadores de todos los tiempos de los Rojos, con 257 anotaciones”.

La última aparición de Mohamed con la roja del Liverpool será este domingo, a las 10:00 a.m., hora de Colombia, ante el Brentford en Anfield. En una entrevista dada a la página oficial del club, Salah habló sobre su paso por el club, sobre cómo se esforzó por cumplir casi una década con la camiseta del Liverpool y reflexionó sobre los momentos clave de su paso por Merseyside”. Lea también: A ritmo de Los Beatles, Inglaterra reveló sus 26 jugadores para el Mundial de Norteamérica 2026 El rey egipcio reveló también la profunda conexión que ha forjado con sus seguidores, al tiempo que repasa muchos momentos destacados. En el video de despedida de Salah se unieron sus hijas, Makka y Kayan. En el documento cinematográfico que le preparó el club, Salah visita lugares que guardan recuerdos especialmente especiales de los últimos nueve años.