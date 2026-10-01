¿Va a sacar el pasaporte? Ojo con esta página fraudulenta que alerta la Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores alertó a los colombianos sobre la existencia de una página web fraudulenta que utiliza una apariencia similar a la de la Cancillería y ofrece servicios relacionados con el trámite de pasaporte.
Se trata de micancilleria.com, un sitio que no corresponde a los canales oficiales de la entidad. Ante esta situación, la Cancillería pidió a los ciudadanos verificar cuidadosamente la dirección de la página antes de ingresar sus datos personales, hacer clic en enlaces o realizar cualquier pago.
El Ministerio recordó que su único sitio web oficial es www.cancilleria.gov.co, donde los ciudadanos pueden consultar directamente la información relacionada con la expedición del pasaporte y los lugares habilitados para realizar el trámite.