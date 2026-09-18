Cancillería declaró urgencia manifiesta para garantizar expedición de pasaportes

La Cancillería declaró la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad en el servicio de expedición de pasaportes. Se trata de una medida que permite a las entidades estatales contratar de forma directa e inmediata y así garantizar que se preste un servicio.
“El Ministerio les reitera a los colombianos, en el país y en el exterior, que el servicio de expedición de pasaportes continúa con normalidad. Las oficinas expedidoras y los consulados mantienen su atención, las citas previamente programadas continúan vigentes y los ciudadanos no deben realizar ningún trámite adicional”, dijo la entidad en un comunicado.
El también llamado Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que la contratación que se derive de esta figura estará limitada a lo “indispensable”, como el servicio de expedición de pasaportes y visa. Entretanto, inició la estructuración de un proceso de licitación pública para atender la necesidad de manera permanente.