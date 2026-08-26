Andrea Petro dice que sigue siendo “leal” a su padre pese a video donde revela por qué se distanciaron

La relación entre Andrea Petro y su padre, el expresidente Gustavo Petro, atraviesa un momento de distancia que la propia empresaria atribuye al impacto que tuvo la Presidencia en su familia. En redes sociales, Andrea ubicó una historia en Instagram diciendo que actualmente está “muy dolida” y explicó por qué decidió apartarse de su padre y sostuvo que el ejercicio del poder terminó “fracturando” a la familia internamente.
Uno de los interrogantes que le hicieron a través de esa red social estuvo relacionado con su ausencia en algunos eventos durante la administración del exmandatario. Andrea explicó que su decisión de no aparecer constantemente junto a su padre no obedecía a una intención de protagonismo, sino lo contrario.
Según relató, en diferentes momentos prefirió mantenerse alejada de las cámaras y acompañar a su padre únicamente desde su papel como hija.
“Si no me veían ahí es justamente por no buscar protagonismo; eso se lo dejo a otros. Yo a él lo acompañé como hija muchas veces. Pero me agobiaban justamente las cámaras y prefería dejarlo ir solo”, afirmó.
En sus declaraciones aseguró que se trata de una situación personal y que algunas actuaciones de su padre le han generado un profundo dolor. “Que yo en estos momentos esté alejada, es personal”, señaló Andrea, quien agregó que existen situaciones que ha intentado comunicar, pero que no han logrado resolverse.
La hija del exmandatario aseguró que actualmente se encuentra “muy dolida” y que considera necesario tomar distancia en determinados momentos como una forma de protegerse.
EL COLOMBIANO consultó con Andrea Petro al respecto para verificar la veracidad del video. Dijo que sí era de su cuenta oficial, de hace unos días. “Pero no lo he abierto ni he hablado de él, solo tomé distancia. Yo sigo siendo leal”, precisó.