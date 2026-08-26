Andrea Petro dice que sigue siendo “leal” a su padre pese a video donde revela por qué se distanciaron

EL COLOMBIANO consultó con Andrea Petro al respecto para verificar la veracidad del video. Dijo que sí era de su cuenta oficial, de hace unos días. “Pero no lo he abierto ni he hablado de él, solo tomé distancia. Yo sigo siendo leal”, precisó.

La hija del exmandatario aseguró que actualmente se encuentra “muy dolida” y que considera necesario tomar distancia en determinados momentos como una forma de protegerse.

En sus declaraciones aseguró que se trata de una situación personal y que algunas actuaciones de su padre le han generado un profundo dolor. “Que yo en estos momentos esté alejada, es personal”, señaló Andrea, quien agregó que existen situaciones que ha intentado comunicar, pero que no han logrado resolverse.

“Si no me veían ahí es justamente por no buscar protagonismo; eso se lo dejo a otros. Yo a él lo acompañé como hija muchas veces. Pero me agobiaban justamente las cámaras y prefería dejarlo ir solo”, afirmó.

Según relató, en diferentes momentos prefirió mantenerse alejada de las cámaras y acompañar a su padre únicamente desde su papel como hija.

Uno de los interrogantes que le hicieron a través de esa red social estuvo relacionado con su ausencia en algunos eventos durante la administración del exmandatario. Andrea explicó que su decisión de no aparecer constantemente junto a su padre no obedecía a una intención de protagonismo, sino lo contrario.

La relación entre Andrea Petro y su padre, el expresidente Gustavo Petro, atraviesa un momento de distancia que la propia empresaria atribuye al impacto que tuvo la Presidencia en su familia. En redes sociales, Andrea ubicó una historia en Instagram diciendo que actualmente está “muy dolida” y explicó por qué decidió apartarse de su padre y sostuvo que el ejercicio del poder terminó “fracturando” a la familia internamente.

Uno de los apartados que más llamó la atención de sus declaraciones fue cuando habló sobre el impacto que tuvo el ejercicio presidencial de Gustavo Petro en las relaciones familiares.

“La presidencia ayudó a fracturar la familia internamente (...) Como papá, ha hecho cosas que me han dolido muchísimo”, expresó, al explicar que actualmente no existe una comunicación fluida entre todos los hermanos.

Según su relato, las diferencias de edad, las distancias geográficas y el hecho de que los hermanos tengan diferentes madres también han influido en la manera en que se relacionan.

La hija del expresidente explicó que, con el paso del tiempo, algunos integrantes de la familia han terminado acercándose más a determinados núcleos familiares y alejándose de otros.

En su caso particular, afirmó que últimamente ha pasado más tiempo junto a su madre, mientras otros miembros de la familia han permanecido más cerca de sus respectivas madres.

Andrea Petro insistió en que no considera que exista una situación que deba ocultarse y sostuvo que la fractura familiar es evidente. “Yo creo que la gente se ha dado cuenta, pero es un tema que yo no lo he escondido”, manifestó.

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En un principio, la relación entre Andrea Petro y su padre se mostraba cercana. Una de las imágenes que reflejó esa etapa ocurrió durante la posesión presidencial de 2022, cuando Andrea estuvo junto al entonces mandatario, sus hermanos y Verónica Alcocer en el acto que marcó el inicio del Gobierno.

Sin embargo, con el paso de los meses, Andrea se mantuvo mucho más alejada de la exposición pública que otros integrantes de la familia presidencial.

Durante los cuatro años de la Presidencia, los integrantes de la familia Petro tuvieron diferentes niveles de exposición pública. Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario, quedó en el centro de uno de los mayores escándalos políticos del Gobierno luego de que su entonces esposa, Day Vásquez, revelara en 2023 que él habría recibido grandes cantidades de dinero de personas cuestionadas, entre ellas Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, y Gabriel Hilsaca.

La investigación también puso bajo la lupa si parte de esos recursos habría llegado a la campaña presidencial de 2022. El caso derivó en un proceso judicial por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros asuntos que han continuado bajo investigación.

La situación de Nicolás Petro terminó teniendo, además, una dimensión familiar. El propio Gustavo Petro se pronunció en diferentes momentos sobre el proceso judicial de su hijo y ha sostenido que confía en la justicia.

Otro de los nombres que ha adquirido visibilidad es Nicolás Alcocer Petro, hijo de Verónica Alcocer y reconocido públicamente como integrante de la familia del mandatario. Aunque ha tenido un perfil distinto al de Nicolás Petro, su vida en Europa también ha generado atención. En enero de 2026 fue víctima de un robo en Madrid, donde le hurtaron una cadena de oro valorada en unos 6.000 euros. El hecho volvió a poner bajo escrutinio los estilos de vida y los gastos asociados al entorno familiar del entonces presidente.

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El episodio cobró mayor relevancia porque ocurrió en medio de las controversias que ya rodeaban a Gustavo Petro y Verónica Alcocer por sus viajes, vestuario y presuntos gastos de lujo.

Con respecto a sus hermanas, Sofía Petro ganó presencia en redes sociales, y Andrea optó por mantener un perfil menos mediático.

Esa distancia también se hizo evidente durante algunos episodios de la Presidencia. Andrea, quien reside en Francia desde hace varios años, acompañó ocasionalmente a su padre durante viajes internacionales. Uno de los casos más comentados ocurrió en 2023, durante la visita de Petro a París, cuando la propia Andrea explicó que había compartido algunas horas con él y defendió que el mandatario buscaba tener espacios privados y familiares durante la gira.

En abril de 2025, además, Andrea salió públicamente en defensa de su padre después de las afirmaciones del excanciller Álvaro Leyva sobre la estadía de Petro en París. En ese momento explicó que el mandatario había aprovechado parte de su tiempo para descansar y visitar a sus nietas. También señaló que la familia procuraba proteger esos espacios de la exposición pública y de los medios de comunicación.

Con el paso del tiempo, el distanciamiento se hizo más evidente. Para 2026, especialmente durante la clausura del gobierno de Petro, hubo más ausencias: Andrea tampoco estuvo presente y el exmandatario fue acompañado únicamente por Antonella y Nicolás Alcocer Petro.