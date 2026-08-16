ANI habilita paso sin peaje para maquinaria y ayudas humanitarias por emergencia sísmica

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mantiene la atención permanente de los corredores viales afectados por deslizamientos tras la emergencia sísmica y coordina con las concesiones y autoridades las acciones necesarias para garantizar la movilidad y facilitar la atención de las comunidades.
Como parte de esta respuesta, las concesiones Buga–Buenaventura, Malla Vial del Valle, Armenia–Pereira–Manizales, Tercer Carril Bogotá–Girardot y Girardot–Ibagué–Cajamarca mantienen disponibles sus capacidades operativas para atender las afectaciones que se presenten en las vías.
Desde el inicio de la emergencia, las concesiones han trabajado en coordinación con las autoridades y entidades responsables de la atención para facilitar el desplazamiento de los equipos requeridos en las zonas afectadas.
En ese marco, se autorizó en los peajes a cargo de estas concesiones el paso libre para maquinaria amarilla y vehículos que transporten ayuda humanitaria, siempre que exista una coordinación previa con las entidades encargadas de la atención de la emergencia.