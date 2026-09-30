¿Se caería la reforma pensional? Piden a la Corte revisar si el caso Name afectó su trámite en el Senado

La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo frente jurídico, este vez por cuenta de Simón Molina Gómez, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, quien presentó ante la Corte Constitucional un memorial para poner en conocimiento una sentencia reciente del Consejo de Estado que decretó la pérdida de investidura del entonces presidente del Senado Iván Name Vásquez.
La solicitud busca que el alto tribunal determine si los hechos establecidos en esa providencia pueden tener relevancia constitucional en el trámite de la Ley 2381 de 2024, particularmente en las sesiones del Senado en las que se discutió y aprobó la reforma pensional.
El documento fue radicado este 29 de septiembre y plantea que la Corte revise, dentro de los procesos de constitucionalidad que continúen habilitados, si la conducta atribuida a Name pudo incidir materialmente en la formación de la voluntad legislativa. El memorial, según precisa Molina, no constituye una nueva demanda ni pretende modificar la Sentencia C-264 de 2026.
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